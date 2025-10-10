¤æ¤ó¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡¡½é¤Î¿ØÄËÂÎ¸³¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡× É×¤ÎFischer¡ìs¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤È»º¸å¤Î¿´¶¸ì¤ë
¡¡YouTuber¤Î¤æ¤ó¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Îyoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£É×¤Ï¡¢Fischer's¡¦¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¬¤»¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë!!¡ÄÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤ï¤¬»Ò¤òÏÓ¤ËÊú¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤æ¤ó¡õ¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É
¡¡¤æ¤ó¤Ï¡Ø¤´Êó¹ð¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ËÉ×¤Î¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÀèÆü¡¢²æ¤¬²È¤ÎÂè2»Ò¤¬Ìµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤ó¡¢Ìµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½½·î½½Æü¡¢Âç»ö¤ËÂç»ö¤Ë¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤¬¤ä¤Ã¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÂè1»Ò½Ð»º»þ¤Î»þ¤È¤Î¿´¶¤Î°ã¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¤æ¤ó¤Ï¡Ö¾å¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢ËèÆü°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ø¤¢¡¢¿ØÄËÍè¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£Âè1»Ò¤Î»þ¤ÏÍ½ÄêÆü¤òÄ¶²á¤·¤Æ¤¦Í¶È¯ºÞ¤È¤«Â¥¿ÊºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ½Ð»º¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âè2»Ò¤Ï¿ØÄË¤¬Íè¤¿¡£¤â¤¦¤¹¤¯¤«¤Ê¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¼«Á³Ê¬ÊÚ¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½Ð»º¤Ë¤Ï¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤âÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢»º¸å°ì¥±·î¤¬·Ð²á¤·¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿2¿Í¡£¤æ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë·ò¹¯¤Ã¤Æ´ñÀ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ì¿¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÑ³¤¯¤ÆÂº¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²þ¤á¤Æ¿·¤·¤¤Ì¿¤ÎÃÂÀ¸¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤ó¤Ï¡¢¸µV·Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ó¤ÈYouTuber¡Ö¥ô¥¡¥ó¤æ¤ó¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢23Ç¯9·î¤Ë²ò»¶¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯5·î¤ËFischer's¤Î¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡£24Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£25Ç¯5·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
