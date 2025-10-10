Æü·Ð225ÀèÊª¡§10Æü19»þ¡á170±ß°Â¡¢4Ëü7450±ß
¡¡10Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ170±ß°Â¤Î4Ëü7450±ß¤ÈÂçÉý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü8088.8±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï638.8±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï8347Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3154.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ19.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï43.09¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 47450¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡¡¡8347
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 47450¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡ 84267
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3154.5¡¡¡¡¡¡¡¡ -19.5¡¡¡¡¡¡¡¡9556
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 28520¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡¡¡ 668
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 727¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡¡¡ 473
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
