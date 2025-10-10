アトレ新浦安でプロアスリートと連携の体験イベントを開催、グルメ企画も
アトレが運営するアトレ新浦安では10月10日より、「プロアスリートと! ワンダースポーツ体験 Days」を開催する。
「プロアスリートと! ワンダースポーツ体験 Days」
同企画では、地元のラグビークラブ「浦安D-Rocks」およびアトレ所属の陸上・女子七種競技のヘンプヒル恵選手と連携のもと、家族で楽しめる体験イベントを展開。
腕相撲対決やタックル体験を通して、選手たちのパワーを体感することができる。
また、選手のサイン入りレプリカジャージやレプリカボールが当たる抽選も実施。
31日までの期間は、惣菜やスイーツ、レストランを対象に、"〇〇すぎる秋の味覚"をテーマとした商品紹介も予定している。
