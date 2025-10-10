¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÎò»Ë¡Ä¿³ºº¤ËÃæÀîæÆ»Ò¡¢aiko¡¢¥É¥é¥¯¥¨ËÙ°æ»á¤â¡¡Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤¬¼Â¤Ï2¿Í¤Ê¤É¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬13Æü¤ËÊÄËë¤¹¤ë¡£Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤¬¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢2021Ç¯11·î1Æü¡Á12·î1Æü¤Ë°ìÈÌ¸øÊç¤µ¤ì¤¿¡£±þÊç¤Ï1898ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£22Ç¯3·î2Æü¤ËºÇ½ª¸õÊä3ºîÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¡Ö¸õÊäC¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦³¨ËÜºî²È¡¢»³²¼¹ÀÊ¿¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï22Ç¯3·î22Æü¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÁª¹Í°Ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢¸¶¸¦ºÈºÂÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡ÙËÙ°æÍºÆó»á¤é¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿°¦¾Î¸øÊç¤Ï¡¢22Ç¯4·î26Æü¡Á5·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢3Ëü3197ºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢³«Ëë1000ÆüÁ°¤Î22Ç¯7·î18Æü¡¢Àî¾¡Ì¤Íª¤µ¤ó¡¢ºîÅÄÍÛ¸þ¤µ¤ó¤Î´ó¤»¤¿°¦¾Î¡ÊÆ±°ì¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¡Ê±Ñ¡§MYAKU-MYAKU¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤Ï¡¢ÃçÈªµ®»ÖºÂÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼aiko¡¢¸¶¸¦ºÈ»á¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Î»³²¼»á¤é¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡24Ç¯4·î13Æü¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«Ëë1Ç¯Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬À¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢25Ç¯3·î14Æü¤Î³«ËëÁ°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤·¤Æ¡Ö35²¯Ç¯Á°¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¤¤¤â¤Î¡×¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ëµï¸õ¤ò¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤¤¤Î¤Á¤äÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡É¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡ØÀ¸¤Êª¤ÏÁ´ÉôÍ§Ã£¡Ù¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
ºÙË¦¤È¿å¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Õ¤·¤®¤ÊÀ¸¤Êª¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏÉÔÌÀ¡£
ÀÖ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡ÖºÙË¦¡×¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ì¤¿¤ê¡¢Áý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
ÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡ÖÀ¶¤¤¿å¡×¤Ç¡¢Î®¤ì¤ëÍÍ¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ò¤Þ¤Í¤¿»Ñ¤¬¡¢º£¤Î»Ñ¡£
Ã¢¤·¡¢»Ñ¤òÊÑ¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢¸µ¤Î·Á¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¤¢¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¸µµ¤¤Î¸»¡£±«¤ÎÆü¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢±«¤òÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£
³«ËëÁ°¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡§
½ÐÀ¸ÃÏ¡§´ØÀ¾¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÍ¯¿åÃÏ¡£
À³Ê¡§¿Í²û¤Ã¤³¤¤¤¬¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ç¤è¤¯¥Ý¥«¤ò¤¹¤ë¡£
ÆÃµ»¡§¿§¡¹¤Ê·Á¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢±«¾å¤¬¤ê¤ËÆú¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£
¹¥¤¤Ê¤³¤È¡§¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸¤Êª¤äÊª»ö¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî°Õ¿Þ¡§
¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿å¤ÎÅÔ¡×¤Î¿å¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ñ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ò¥Ñ¡¼¥Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê·Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄ§¡§
¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÄê¤Þ¤Ã¤¿·Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç·Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÀÖ¤¤ÉôÊ¬¤ÏÊ¬Îö¤·¡¢ÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¼«ºß¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡£Äê¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËüÇî¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¿§¡¹¤Ê»Ñ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î·Á¤Ï¡¢º£¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤«¤éÁ±¤Ì¤Íè¤Î»Ñ¤ò¤¦¤Ä¤·½Ð¤¹¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤È¤Î´Ø·¸À¡§
À¸¤¤Æ¤¤¤ë¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢À¶¤¤¿å¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê·Á¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤½¤¦´ê¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¡¢¤è¤êÁ±¤»Ñ¤òµá¤á¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÛÁü¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢ÊÑ²½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡£
°¦¾Î¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡§
¡ÊÀî¾¡¤µ¤ó¡Ëº£¤Þ¤Ç¡ÖÌ®¡¹¡×¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤ÎDNA¡¢ÃÎ·Ã¤Èµ»½Ñ¡¢Îò»Ë¤äÊ¸²½¡£ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¹¹¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò¤½¤Î¿È¤Ë½É¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÌ®¡¹¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤ó¤Ê´õË¾¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÌ®¡¹¡á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥ß¥ã¥¯¡áÌ®¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸Ì¿¤½¤Î¤â¤Î¡£
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¤¤¤¦2²»¤¬Â³¤¯ÍÍ¤Ï¡¢
Ì¿¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë²»¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÊºîÅÄ¤µ¤ó¡Ë½é¤á¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢ÀÖ¿§¤ÈÀÄ¿§¤¬Æ°Ì®¤ÈÀÅÌ®¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤¿¤¿¤á¡£¤Þ¤¿¡¢ËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢¿ÍÎàÊ¸ÌÀ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¡ÖÌ®¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¿¤á¡£
