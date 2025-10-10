静岡県内の企業に向けて4社合同のAI活用実践型セミナーを開催
クロスデバイス・むすびめコミュニケーションクリエイツはこのほど、静岡県内の企業を対象としたAI活用の第一歩を支援する実践型セミナー「しずおかBizアカデミー 〜生成AIブートキャンプ〜」を、4社合同で開講することを発表した。
「しずおかBizアカデミー 〜生成AIブートキャンプ〜」
同セミナーは、静岡第一テレビ・鈴与システムテクノロジーが主催に、アンドドットが協力のもと行われるもの。
生成AIを業務にどのように活用すれば良いかの疑問に寄り添いながら、AIの基礎から実践的な活用までを体系的に学べる4回構成の集中プログラムを展開し、参加者が自社の課題に向き合いながらAIを通じて新たな価値創出に挑戦する機会を提供する。
実施日は、2026年1月15日、29日、2月12日、26日で、会場はM20(静岡駅北口複合ビル)15階。参加費は、1人20万円(税別)。
