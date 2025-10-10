¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤æ¤ó¡¡Âè2»ÒÃË»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¡ÖÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×É×¡¦¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤È¤â¤Ë´î¤ÓÅÁ¤¨¤ë
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤æ¤ó¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Âè2»ÒÃË»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤ó¤ÏÉ×¤Î¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ÈÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¡£ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÀèÆü¡¢²æ¤¬²È¤ÎÂè2»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤ó¡¢Ìµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½½·î½½Æü¡¢Âç»ö¤ËÂç»ö¤Ë¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤¬¤ä¤Ã¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡½Ð»º»þ¤ÎÍÍ»Ò¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»º±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢»ÒµÜ¸ý¤¬¤â¤¦3¥»¥ó¥Á³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Â¨Æþ±¡¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð»º¤Ë¤Ï¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¡¢Âè1»Ò¤Î¥³¥ë¥¯¤¯¤ó¡¢µÁÎ¾¿Æ¡¢Äï¤é¤¬Î©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÍýÁÛ¤Î½Ð»º¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç°Â¿´¤·¤Æ½Ð»º¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤æ¤ó¤Ï2023Ç¯5·î¤Ë¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡×¤Î¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯7·î¡¢Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢24Ç¯4·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£