¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï10Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹Ìó6ÀéÅ¹¤Ç9·î29¡Á10·î5Æü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Á°½µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ80±ß¹â¤¤4075±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°½µ¤Ï3½µ¤Ö¤ê¤Ë4Àé±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó4Àé±ßÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤È¤¤¤Ã¤¿¼ç»ºÃÏ¤Ç¿·ÊÆ¤Î½Ð²Ù¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿·ÊÆ¤Ï¡¢JA¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É½¸²Ù¶È¼Ô¤¬ÇÀ²È¤Ë²¾Ê§¤¤¤¹¤ë¡Ö³µ»»¶â¡×¤¬²áµîºÇ¹â¿å½à¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤â¤Ä¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ¿å¾Ê¤¬Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÊÌ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸´ü´Ö¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁÊÆ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï4411±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£