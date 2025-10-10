ÂæÏÑÁíÅý±éÀâ¤ËÃæ¹ñÈ¿È¯¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤ÎºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤ÏÆÈÎ©Ê¬Îö³èÆ°¡×¡¡ÆüËÜ¤ÎµÄ°÷¤é¤ÎË¬Âæ¡ÖÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¡×
ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Î±éÀâ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤ÎºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤ÏÆÈÎ©Ê¬Îö³èÆ°¤È³°Éô¤«¤é¤Î´³¾Ä¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤¬¡È·ú¹ñµÇ°Æü¡É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡ÖÁÐ½½Àá¡×¤Î½Ë²ì¼°Åµ¤¬¤¤ç¤¦¡Ê10Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡ÖÉðÎÏ¤ä¶¼Ç÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂæÏÑ³¤¶®¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¤Ï¡Ö褚À¶ÆÁÅö¶É¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±³¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¡¢ÉðÎÏ¤Ë¤è¤ë¡ÈÆÈÎ©¡É¤ä¡ÈÅý°ìÁË»ß¡É¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤òÀïÁè¤Î´í¸±¤Ë´Ù¤ì¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÍêÁíÅý¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤ÆÈãÈ½¡£¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ï¡¢ÂæÏÑÆÈÎ©Ê¬Îö³èÆ°¤È³°Éô¤«¤é¤Î´³¾Ä¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ÖÆü²ÚµÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤ª¤è¤½30¿Í¤¬º£²ó¡¢ÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤È¹ñ¸ò¤Î¤¢¤ë¹ñ¤¬¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¼°¤Ç¤¢¤ì¡¢ÂæÏÑ¤È¸ø¼°±ýÍè¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¡£¡ÖÄ¾¤Á¤ËÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÆâÀ¯´³¾Ä¤ò¤ä¤á¡¢ÂæÏÑÆÈÎ©Ê¬Îö¹Ô°Ù¤òÍÆÇ§¡¦»Ù»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¡×·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£