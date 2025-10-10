¡Öº¾µ½Èï³²¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎAMEMIYA¤µ¤ó¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²ËÉ»ß¤òÁÊ¤¨¡¡Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¡¡·Ù»ëÄ£
¤¢¤¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖÁ´¹ñÃÏ°è°ÂÁ´±¿Æ°¡×¤òÁ°¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎAMEMIYA¤µ¤ó¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡È¤¢¤Î¶Ê¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
AMEMIYA¤µ¤ó
¡ÖÆÍÁ³ÅÅÏÃÍè¤¿¡¢Â©»Ò¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¡£»×¤¤¤Ã¤¤ê¡¢¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ç¤·¤¿¡Á¡£º¾µ½Èï³²¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á¡×
¤¤ç¤¦¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·Ù»ëÄ£¤ÎËÉÈÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎAMEMIYA¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
AMEMIYA¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëËÉÈÈ²Î¥Í¥¿¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«¿È¤Î¥Í¥¿¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é9·îËö¤Þ¤Ç¤ËÉÊÀî¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î·ï¿ô¤Ï92·ï¤Ç¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï¤ª¤è¤½8²¯±ß¤È¡¢Á°Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ò1²¯4000Ëü±ß¤Û¤É¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£Âç°æ½ð¤Î¾®Ã«Í§É§½ðÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤Ï¹ñºÝÅÅÏÃ¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£¸å¡¢ËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡Ù¤Ë¹ñºÝÅÅÏÃ¤«¤é¤ÎÃå¿®¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
