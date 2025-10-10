À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¸åÆ£¸¬¼¡»á¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÈ¯Â¤·¤Æ¤â¡ÖÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸åÆ£¸¬¼¡»á¤Ï¡¢TBS¤ÎCSÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬À¯¸¢¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÖÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¸åÆ£¸¬¼¡»á
¡ÖÀ¯¸¢¤ò¿ä¿Ê¡¢°Ý»ý¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¥Ñ¥ï¡¼¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¡×
¸åÆ£»á¤ÏÂè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¡¢Åö»þ¤Î°ÂÇÜÁíÍý¤¬¡Ö¡Ø¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¯¸¢¤Î»ýÂ³¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹æË¤¤ÎÅÓÃ¼¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
