¡Ú¤ªÅ·µ¤¤É¤¦¤Ê¤ë¡Û11¡¦12Æü¤Ï±« 13Æü¤ÏÆÞ¤ê¤Ë¡¡¤³¤ÎÀè¤ÏÁ°ÀþÄäÂÚ ÆÞ¤ê¤ä±«¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß
µÈÆ» ¤µ¤æ¤ê ¥¥ã¥¹¥¿ー¡§
¤³¤³¤«¤é¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾®Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî ÏÂµ× µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹11Æü¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
3Ï¢µÙ¡¢¤¢¤¹11Æü¡¦ÅÚÍËÆü¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ12Æü¡¦ÆüÍËÆü¤Ï±«¡¢13Æü¡¦·îÍËÆü¤ÏÆÞ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè¤ÏÁ°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
11ÆüÄ«9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
ÂæÉ÷¤¬ËÌ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°Àþ¤¬ÆüËÜ³¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ìî¡§
Á°Àþ¤¬ÀÐÀî¸©ÆâÉÕ¶á¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ12Æü¤Ï¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ°Àþ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ËÌÎ¦ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
ÂæÉ÷¤Ï¡¢¤¢¤¹11Æü¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ò¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤Î¤¦9Æü¤ÎÃÊ³¬¤è¤ê¤â¡¢ÂÁá¤Ë¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢13Æü¡¦·îÍËÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤Ë±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
ÀÐÀî¸©Æâ¤Ï¡¢ÄäÂÚ¤¹¤ëÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¡¢À²¤ì¥Þー¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ12Æü¤Î±«¤Î¹ß¤êÊý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¹11Æü¤Î¶âÂô¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï21ÅÙ¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ë¶á¤¤µ¤²¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ12Æü¡¦ÆüÍËÆü¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó¡¢²ÆÆü¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÆ»¡§
Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£