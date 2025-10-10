ÅÄºê»ËÏº»á¡¡¼«¸øàÊ¬Îöá¤ò²òÀâ¡Ö¤â¤·¸øÌÀ°Æ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÈ¿Íð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£±£°Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¡¡¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©·ÑÂ³¶¨µÄ¤¬·èÎö¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¡£Ï¢Î©À¯¸¢¤Î·ÑÂ³¤ò½ä¤ê¶¨µÄ¤·¤¿¤¬·èÎö¤·¡¢ÀÆÆ£»á¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÎÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÀÆÆ£»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÖºÇ¤â½Å»ë¤·¤¿À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÄºê»á¤Ï¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤À¤±¤ÏÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¡£¤³¤³¤«¤éÏ³¤ì¤ë¤Î¤¬ÃÏÊýµÄ°÷¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©²ñµÄ°÷¤ä»ÔÄ®Â¼µÄ²ñµÄ°÷¤¬¤ª¤ê¡ÖÆÃ¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©µÄ¤ÈÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î»Ô²ñµÄ°÷¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢´ë¶È¸¥¶â¤ò·ë¹½¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¹ñ²ñµÄ°÷¤¬ÈÈ¤·¤¿ÉÔ»ÏËö¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÇÃÏÊýµÄ°÷¤¬¤½¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤È¡£¤â¤·¸øÌÀ°Æ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÈ¿Íð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ï¸øÌÀ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¡ÖÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤ÐÂç¿Ã¡¢ÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¢ÎÏ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢Î©¤ò¤ä¤á¤¿¡×¤È¤«¤Ê¤ê½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö£²¤Ä¡×¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö°ì¤Ä¤Ï»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÇÔËÌ¤Î¸¶°ø¤Ï¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã¡¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ°Ê¾å¤ËÃ¡¤«¤ì¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Î¼¹¹ÔÉô¤ò¸«¤ë¤È¸øÌÀÅÞ¤«¤é±ó¤¤¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡ØÁêÅöÎä¤¿¤¯°·¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤â¡ÖÏ¢Î©²ò¾Ã¤ä¤à¤Ê¤·¡×¤ÎÀ¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÎã¤¨¤Ð»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¡Ø°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î±þ±ç¤¬¼å¤¤¡Ù¡Ø¿Í¤â½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë¤Ï¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÉ¼¤¬Á´Á³Î®¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ù¡£¤ª¸ß¤¤ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¹â»Ô»á¤¬¿·ÁíºÛ¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾®Àô¡Ê¿Ê¼¡Ïº¡Ë¤µ¤ó¤«ÎÓ¡ÊË§Àµ¡Ë¤µ¤ó¡££²¿Í¤È¤â¸øÌÀÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î±þ±ç¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÈÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ðËÜ¤Ï³ÆÅÞ¤ÎÂåÉ½¡¦ÅÞ¼ó¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚ¡ÊÍº°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¾è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÏÃ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÌîÅÞ¤Ç°ìËÜ²½¤¹¤ì¤Ð³Î¤«¤Ë¿ô»ú¤Ç¤Ï¾å²ó¤ì¤ë¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
