¥ß¥»¥¹¼ã°æÞæÅÍ¡¢29ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ËÍÄ¾¯´ü¸ø³«¡Ö¥Á¥Ó¤Ò¤í¤Ñ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¨¤°¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¤Î¼ã°æÞæÅÍ¤¬10·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¼ã°æ¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¨¤°¤¤¡×ÍÄ¾¯´ü¸ø³«
Åê¹ÆÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î¼ã°æ¤Ï¡Ö29ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Ã º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡Ä¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¡×¤È½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ¡£¾åÉô¤Ë¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¼«¿È¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö20Âå¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È29ºÐ¤Î·è°Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£¡Ö¥Á¥Ó¤Ò¤í¤Ñ¡Ê¼ã°æ¤Î°¦¾Î¡Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥±¡¼¥ºÇ¹â¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¨¤°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¼ã°æÞæÅÍ¡¢ÍÄ¾¯´ü¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¸ø³«
¢¡¼ã°æÞæÅÍ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
