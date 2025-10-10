Mrs. GREEN APPLE¡¢10¼þÇ¯Å¸Í÷²ñ¡ÖWonder Museum¡×¾ÜºÙ²ò¶Ø 12·î6Æü¤è¤ê³«ºÅ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëMrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢12·î6Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ØWonder Museum¡Ù¡×¤è¤ê¡¢¾ÜºÙ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¢¡È1200µ¡¡ÉµðÂç¥É¥í¡¼¥óÅÐ¾ì¤Î10¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö±é½Ð
ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦ÉÔ»×µÄ¤Î¶õ´Ö¤òÎ¹¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯´Ö¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ß¥»¥¹¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÀèÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÆÍÇ¡¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¿§¤á¤Î©¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤Î²ñ¾ì¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û
²ñ¾ì¡§TOKYO NODE GALLERY A¡¿B¡¿C¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-6-2 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼45F¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§9»þ¡Á22»þ ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¡§21»þ
¡ÚÊ¡²¬²ñ¾ì¡Û
²ñ¾ì¡§ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.6F¡Ë
ÆüÄø¡§2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û
²ñ¾ì¡§VS. ¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºåÆâ¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®6¡Ý86 ¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå ¤¦¤á¤¤¿¸ø±à ¥Î¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯ VS¡Ë
ÆüÄø¡§3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤Ï²ñ¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£
¢¡MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ÖWonder Museum¡×³«ºÅ³µÍ×
