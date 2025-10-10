¡ÖÜ¸·ÁÊ¸»ú¤Î½ñ¤Êý¡×¤òÀìÌç²È¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«Ãæ
Ü¸·ÁÊ¸»ú(¤¯¤µ¤Ó¤¬¤¿¤â¤¸)¤Ï¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢Ê¸ÌÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µª¸µÁ°3500Ç¯º¢¤«¤éµª¸µ1À¤µªº¢¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿À¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÊ¸»ú¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÜ¸·ÁÊ¸»ú¤Î½ñ¤Êý¤ò¡¢Âç±ÑÇîÊª´ÛÃæÅìÉôÌç¤ÇÜ¸·ÁÊ¸»ú¤ÎÀìÌç²È¤òÌ³¤á¤ë¥¢¡¼¥ô¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¥ó¥±¥ë»á¤¬²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
How to Write in Cuneiform, the Oldest Writing System in the World: A Short Introduction | Open Culture
Irving Finkel Teaches Us Cuneiform - YouTube
Ãæ±û¤ÎÇòÉ¦¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÃß¤¨¤¿ÃËÀ¤¬¡¢Ü¸·ÁÊ¸»ú¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ó¥±¥ë»á¤Ç¤¹¡£
Âç±ÑÇîÊª´Û¤Ë¤Ï13ËüËç¤â¤ÎÜ¸·ÁÊ¸»ú¤ÎÇ´ÅÚÈÄ¤¬½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤Ë²òÆÉ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ó¥±¥ë»á¤Î¼ê¸µ¤Ë¤ÏÜ¸·ÁÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿Ç´ÅÚÈÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ß·Á¤Î¤³¤ÎÇ´ÅÚÈÄ¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Æ±¤¸Ê¸»ú¤Î¥Ú¥¢¤¬·«¤êÊÖ¤·¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ü¸·ÁÊ¸»ú¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç´ÅÚ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËËÀ¤Ê¤É¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤Æ¹ï¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÉ®µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±ôÉ®¤Ç»æ¤Ë½ñ¤¯¤è¤¦¤Ê¶ÊÀþ¤ä¤Ï¤é¤¤¤Ê¤É¤òÉ®µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
Ü¸·ÁÊ¸»ú¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¡Ö¿âÄ¾¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¡Ö¿åÊ¿¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¡Ö¼Ð¤á¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤Î¤¿¤Ã¤¿3¤Ä¡£Ü¸·ÁÊ¸»ú¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤ÎÊ¸»ú¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ü¸·ÁÊ¸»ú¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¸»ú¤¬1¤Ä¤Î²»Àá¤òÉ½¤¹²»ÀáÊ¸»ú¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖMatt(¥Þ¥Ã¥È)¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò½ñ¤¯¾ì¹ç¡¢²»ÀáÊ¸»ú¤Ç¤¢¤ëÜ¸·ÁÊ¸»ú¤Ç¤Ï¤Ä¤Å¤ê¤¬°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖMat¡×¤È¤¤¤¦²»¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬Ü¸·ÁÊ¸»ú¤È²»¤ÎÂÐ±þÉ½¡£
º£²ó¤Ï¡ÖMA¡×¡ÖAT¡×¤È¤¤¤¦2Ê¸»ú¤ËÊ¬¤±¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖMA¡×¤ÎÜ¸·ÁÊ¸»ú¤ò½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥£¥ó¥±¥ë»á¡£±¦Ã¼¤Ë¡Ö¿âÄ¾¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬1ËÜ¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¿åÊ¿¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬½Ä¤Ë3ËÜÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖAT¡×¤ÎÜ¸·ÁÊ¸»ú¡£±¦Ã¼¤Ë¡Ö¿âÄ¾¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬1ËÜ¤¢¤ê¡¢¤½¤Îº¸¤Ë¡Ö¿åÊ¿¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬½Ä¤Ë3ËÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Îº¸¤Ë¡Ö¿åÊ¿¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬½Ä¤Ë2ËÜÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÀ¤¬¡Ö¿âÄ¾¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤Ê¤Î¤«¡Ö¿åÊ¿¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤Ê¤Î¤«¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËÀ¤ÎÃ¼¤Ë¤¢¤ëËÄ¤é¤ß¤ò³ÎÇ§¤¹¤ì¤ÐOK¡£¤³¤ì¤Ï¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¤Î¿Í¡¹¤¬¥è¥·(¥¢¥·¡¢°±)¤Çºî¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥é¥¹(ÀíÉ®)¤òÇ´ÅÚÈÄ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤¿ºÝ¡¢Ç´ÅÚ¤¬²¡¤·¤Î¤±¤é¤ì¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿³Ñ¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖTAM¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÉ½¤¹Ü¸·ÁÊ¸»ú¡ÖTA¡×¤È¡ÖAM¡×¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¡ÖTA¡×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÊ£»¨¤½¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTA¡×¤Ï±¦Ã¼¤Ë¡Ö¿âÄ¾¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬½Ä¤Ë3ËÜÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î¤ä¤äº¸¾å¤Ë¡Ö¿åÊ¿¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬½Ä¤Ë2ËÜÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤é¤Î¡Ö¿åÊ¿¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤«¤éÆÍ¤½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¿åÊ¿¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬1ËÜ¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î²¼¤ËÄ¹¤á¤Î¡Ö¿åÊ¿¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬1ËÜ½ñ¤Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖTA¡×¤ÎÜ¸·ÁÊ¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ü¸·ÁÊ¸»ú¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¹æ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÄ»¤Î¤è¤¦¤Êµ¹æ¡£
¤³¤Îµ¹æ¤Ï1000Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¡¢±¦¤Î¤è¤¦¤ÊÜ¸·ÁÊ¸»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡ÖAM¡×¤ÎÜ¸·ÁÊ¸»ú¤òÃµ¤¹¤È¡¢¡ÖTA¡×°Ê¾å¤ËÊ£»¨¤ÊÊ¸»ú¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¼Ð¤á¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖTA¡×¤ÎÜ¸·ÁÊ¸»ú¤Ïº¸Ã¼¤Ë¡Ö¿åÊ¿¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬½Ä¤Ë2ËÜÊÂ¤Ó¡¢¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿±¦Â¦¤ËÂç¤¤Ê¡Ö¼Ð¤á¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬1¸Ä¡¢¤½¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤Î´Ö¤Ë¡Ö¼Ð¤á¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬3¸Ä¡¢º¸²¼¤«¤é±¦¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Á¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÜ¸·ÁÊ¸»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ó¥±¥ë»á¤¬¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¤È¤·¤Æ¹¥¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÎËÀ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ü¸·ÁÊ¸»ú¤Ï±Ô¤¤³Ñ¤Ç½ñ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÎËÀ¤ÏÈ¾Ê¬¤¢¤¿¤ê¤ÇÀÚÃÇ¤µ¤ì¡¢Ä¾³Ñ¤ÎÉôÊ¬¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ø¤òÂ¦ÌÌ¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ä¤äÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê°®¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¡£
Ç´ÅÚÈÄ¤ËÄ¾³ÑÉôÊ¬¤Îº¸Ã¼¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÎ¥¤¹¤È¡¢Ç´ÅÚÈÄ¤Ë¡Ö¿âÄ¾¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿åÊ¿¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤ò½ñ¤¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÎËÀ¤òÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Ë90ÅÙ²óÅ¾¤µ¤»¡¢²£¸þ¤¤Ë¤¹¤ì¤ÐOK¡£Ä¾³ÑÉôÊ¬¤Î²¼Ã¼¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤Æ²¡¤·¹þ¤ß¡¢Ç´ÅÚÈÄ¤ò¤º¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿åÊ¿¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ð¤á¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤Ï³Ñ¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤òÇ´ÅÚ¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ç´ÅÚÈÄ¤Ë¡Ö¼Ð¤á¤Î¤¯¤µ¤Ó¡×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¤·¤ËÇ´ÅÚÈÄ¤Ë¡ÖAM¡×¤ò¹ï¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤¹¡£
´°À®¡£
½é¿´¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥ó¥±¥ë»á¤Ï¤³¤Î¡ÖAM¡×¤¬¥Ð¥Ó¥í¥Ë¥¢¿Í¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£