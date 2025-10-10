実写版『マインクラフト』、大ヒットをうけ続編決定 2027年7月23日公開へ
世界中で大人気のゲーム『マインクラフト』をハリウッドで実写映画化した映画『マインクラフト／ザ・ムービー』。大ヒットを受け、ワーナー・ブラザースが続編の製作を決定した。すでに準備が始められており、2027年7月23日に劇場で公開予定だそう。
【動画】空飛ぶ道具で大滑空、トロッコで大爆走！『マインクラフト／ザ・ムービー』本予告
同作は「世界で最も売れたインディーズゲーム」としてギネス世界記録に認定された人気ゲーム『マインクラフト』（通称：マイクラ）を初めて実写映画化した作品。ジェイソン・モモアとジャック・ブラック、エマ・マイヤーズ、ダニエル・ブルックス、ジェニファー・クーリッジ、セバスチャン・ハンセンらが出演し、2025年4月に公開されると、世界興行収入9億5700万ドルという驚異的な記録を打ち立てた。
少年時代からずっと“子供立ち入り禁止”のとある採掘場で採掘（マイン）することを夢見ていた主人公のスティーブ（ジャック・ブラック）が、大人になり、憧れの採掘場で掘って掘って掘りまくり、青く光る謎のキューブを発見。そのキューブに触れたことで、スティーブは異世界へテレポートし、自分が考えたモノをなんでも創造（クリエイティブ）することができる不思議な世界“マイクラワールド”に飛び込む。
Varietyによると、前作に続きジャレッド・ヘスが監督を務め、クリス・ギャレッタと共同で脚本を執筆する。その他詳細については、「今のところ未定」とされたが、ジェイソンがプロデューサーとして関わることが明らかになっている。
