北川景子、連続テレビ小説『ばけばけ』オフショに反響集まる「背後霊が…」「落ち武者が写ってる！」
女優・北川景子が、10日までにエックスを更新。出演する連続テレビ小説『ばけばけ』からオフショットを公開すると、ファンから「落ち武者が写ってる！」など反響が集まっている。
【写真】エックスでも一時トレンド入りした“落ち武者”が北川景子の背後に
本作の主人公・松野トキ（高石あかり）の親戚・雨清水タエ役を演じている北川は、笑顔とピースの絵文字をつけて共演者たちとの集合ショットを公開。堤真一や小日向文世、池脇千鶴らと笑顔を見せる楽しそうな写真なのだが、背後にはまげを落として落ち武者のような姿になった松野司之介（岡部たかし）の姿が。
この写真を見たファンからは「背後霊が…」「落ち武者が写ってる！」「皆さんすごい良い笑顔なんですけど、全部真ん中の落ち武者之介にもってかれます」「一人だけ心霊写真なのズルい笑」などの声が集まった。
■北川 景子（きたがわ けいこ）
1986年8月22日生まれ。兵庫県出身。モデルとして活動を経て2003年10月スタートのドラマ『美少女戦士セーラームーン』（CBC・TBS系）で女優デビュー。2006年には映画『間宮兄弟』でスクリーンデビューを果たす。以降、劇場版も製作されたドラマ『謎解きはディナーのあとで』シリーズや『家売るオンナ』シリーズ（日本テレビ系）などの話題作に出演。11月からは主演映画『ナイトフラワー』が公開される。プライベートでは2016年1月にアーティストでタレントのDAIGOと結婚。2020年9月に第1子女児を出産、2024年1月には第2子男児が誕生している。
引用：「北川景子」エックス（@KKeiko_official）
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】エックスでも一時トレンド入りした“落ち武者”が北川景子の背後に
本作の主人公・松野トキ（高石あかり）の親戚・雨清水タエ役を演じている北川は、笑顔とピースの絵文字をつけて共演者たちとの集合ショットを公開。堤真一や小日向文世、池脇千鶴らと笑顔を見せる楽しそうな写真なのだが、背後にはまげを落として落ち武者のような姿になった松野司之介（岡部たかし）の姿が。
■北川 景子（きたがわ けいこ）
1986年8月22日生まれ。兵庫県出身。モデルとして活動を経て2003年10月スタートのドラマ『美少女戦士セーラームーン』（CBC・TBS系）で女優デビュー。2006年には映画『間宮兄弟』でスクリーンデビューを果たす。以降、劇場版も製作されたドラマ『謎解きはディナーのあとで』シリーズや『家売るオンナ』シリーズ（日本テレビ系）などの話題作に出演。11月からは主演映画『ナイトフラワー』が公開される。プライベートでは2016年1月にアーティストでタレントのDAIGOと結婚。2020年9月に第1子女児を出産、2024年1月には第2子男児が誕生している。
引用：「北川景子」エックス（@KKeiko_official）
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」