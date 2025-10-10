µÈËÜ·Ý¿Í¤¬Ç¯Ëö¤ËÀª¤¾¤í¤¤¡ª¡ØDAIBAKUSHOW¡Ù6²óÌÜ¤Î³«ºÅ·èÄê¡ÚÂè1ÃÆÈ¯É½33ÁÈ¡Û
¡¡12·î30Æü¤Ë¡ØYOSHIMOTO presents¡¡DAIBAKUSHOW2025¡Ù¤¬¡¢º£Ç¯¤âÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬10Æü¡¢È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²áµî5²óÊ¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«
¡¡2020Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖDAIBAKUSHOW¡×¤â¡¢º£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ë¡£º£Ç¯¤â¡¢º£ÏÃÂê¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¼ã¼ê·Ý¿Í¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤Þ¤ÇÀªÂ·¤¤¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥Í¥¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÀî²È¡¢³¤¸¶¤ä¤¹¤è¤È¤â¤³¡¢¾Ð¤¤ÈÓ¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡¢¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖTHE SECOND2025¡×Í¥¾¡¤Î¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×Í¥¾¡¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤É¹ë²Ú·Ý¿Í33ÁÈ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â½Ð±é¼Ô´Þ¤àÄÉ²Ã¾ðÊó¤ò¿ï»þÈ¯É½Í½Äê¡£2Éô¹½À®¤Ç³Æ²óÌó30ÁÈ¡¢¹ç·×Ìó60ÁÈ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Í¥¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡ÊÂè1ÃÆÈ¯É½33ÁÈ¡Ë¡Û
ÃæÀî²È¡¢³¤¸¶¤ä¤¹¤è¤È¤â¤³¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢°Ï¸ë¾´ý¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢¤µ¤ä¹á¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡¢¤·¤º¤ë¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¥Æ¥ó¥À¥é¡¼¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢NON STYLE¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢¥ß¥¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¤â¤ê¤ä¤¹¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ó¥¬¥í¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¾Ð¤¤ÈÓand more
