RADWIMPS¡¢¡Ö¥·¥Ó¤ì¤¿¤Í¡ª¡×¡ÈÆ´¤ì¡É¥Ð¥ó¥É¤È½é¶¦±é¤Î¤ªÊõ±ÇÁü¸ø³«¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦RADWIMPS¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡Ê¸å10¡§15¡Á11¡§09¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÈÆ´¤ì¡É¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤Î½é¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ûµ®½Å¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÎÓ½¤¤ÈRADWIMPS¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡õÉðÅÄÍ´²ð
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¡£±Ç²è¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤È¡¢¿·³¤À¿ºîÉÊ3ºîÏ¢Â³¤Ç²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤ÏÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿RADWIMPS¤«¤é¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¡¦¥Ô¥¢¥Î¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤È¥Ù¡¼¥¹¤ÎÉðÅÄÍ´²ð¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿¼çÂê²Î4¶Ê¤ÈÁÞÆþ²Î22¶Ê¤äÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¼çÂê²Î¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîÅÄ¤Î²»³Ú¤Å¤¯¤ê¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡É¤È³Ø¤ó¤ÀÍÄ¾¯´ü¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÌîÅÄ¤ÈÉðÅÄ¤¬¡Ö¥·¥Ó¤ì¤¿¤Í¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤ëÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡¦Mr.Children¤È¤Î¡ÈÂÐ¥Ð¥ó¡É½é¶¦±é»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤â¡¢ÅöÆü¤Î¤ªÊõ±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
MC¡§ÎÓ½¤¡¢ÂçÀ¯°¼
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡§IMALU¡¢ÌÚÅè¿¿Í¥¡¢ß·ÉôÍ¤¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ
VTR½Ð±é¡§RADWIMPS¡ÊÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡¢ÉðÅÄÍ´²ð¡Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼
