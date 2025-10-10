µÆÀîÎç¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¥¾¥Ã¡ÖÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÆÀîÎç¡Ê47¡Ë¤¬10Æü¡¢¡ØÁ´¹ñÃÏ°è°ÂÁ´±¿Æ°ËÅç¶èÌ±Âç²ñ¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢·Ù»ëÄ£ÃÓÂÞ·Ù»¡½ð°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡²ÆÉþ¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀµÆÀî¤Ï¡Ö¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£À©Éþ¤Ï¡¢Ã¸¤¤¿§¤Ç¤¹¤Æ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤·¤ÆÂÐºö¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡£¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃÔ´ÁÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢µÆÀî¼«¿È¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡ÖÌ¤Ê§¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡¢¶²ÉÝ¿´¤òÀú¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤¬²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ç¼«Ê¬¼«¿ÈÌ¤Ê§¤¤¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡¢¤Èµ¤¤Å¤ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¤³¤Î»þ¤Ï¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ù»¡½ð´ÉÆâ¤ÎÃÓÂÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼Â²È¤¬¤¢¤ëºë¶Ì¤«¤éºëµþÀþ¤ò»È¤Ã¤Æ¼õ¸³ÌÏ»î¤Ê¤É¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤Ï¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
