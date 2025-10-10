¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¡¦¿¿ÃæËþ»á¤¬¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª´ê¤¤¡¡¡ÖÉé¤±¤À¤¹¤È¡×¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÈãÈ½¤ËÍý²òµá¤á¤ë
¡¡BS10¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¿¿ÃæËþ»á¡Ê54¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¼óÇ¾¿Ø¤ÎÁÈ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö100²óµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¤Î¸åÈ¾Àï¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿¿Ãæ»á¡¢Àî¾å·û¿»á¡Ê50¡Ë¡¢¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê46¡Ë¤È¡ÈÈÖÁÈ¹×¸¥ÅÙ¡É¤Î¹â¤¤3¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸À¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2006Ç¯¡¢07Ç¯¤Ë2Ç¯´Ö¡ÖÁª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¡×¤È¤·¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸Þ½½Íò»á¤¬Åö»þ¤«¤Ê¤ê¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Î»þ¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤è¤êÇ¯¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡ÊÇ¯¾å¤Î¡Ë¥³¡¼¥Á¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤ÆËÍ¤äÎ¼ÂÀ¤ß¤¿¤¤¤Ë°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤«¤é·ë¹½Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¸ÅÅÄ»á¤ÎÅö»þ¤Î¶ìÇº¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Èµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿¥³¡¼¥Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡É¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯¡¢Éé¤±¤À¤¹¤È¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Åª¤Ê¡É¤È¤«¡È¿ÈÆâ¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¡È¤ªÍ§Ã£Æâ³Õ¡É¡ÈÃçÎÉ¤·½¸ÃÄ¡É¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÎ®¤ì¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È¤«¤ò¤¦¤Þ¤¯Áª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤â¸º¤ë¤·¡¢ÊÑ¤Êµ¤¤ò¤Ä¤«¤ï¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤È¤³¤ÏËÍ¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥À¥á¤Ê¤é¤â¤¦Áí¤È¤Ã¤«¤¨¤Ç¤ß¤ó¤Ê¼¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£