¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¡BOATRACE¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Û¾¾ÅÄÍ´µ¨¡¡ÄÉ²Ã¤Ç¶¯±¿¡¡G1Vµ¡¡ÖÂ¾ÎÏ¤Ç¡×¥²¥Ã¥È
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ3Days¡¡BOATRACE¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬¡¢11Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡6Æü¤ÎÊ¡²¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¤Çº£Ç¯2V¤ò¾þ¤Ã¤¿¾¾ÅÄÍ´µ¨¡Ê39¡Ë¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ç·ç¾ì¤·¤¿ºÙÀîÍµ»Ò¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÄÉ²Ã¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö10»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Û¡¼¥à¥×¡¼¥ë¤Ø¡£¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¿ô»ú¤Ï¡È43¡É¡£º´¡¹ÌÚ¹¯¹¬¤¬°ú¤Åö¤Æ¤¿2Ï¢ÂÐÎ¨¥È¥Ã¥×¡Ê55.3¡ó¡Ë¤Î56¹æµ¡¤ÈÁÐàú¤ò¤Ê¤·¡¢8·î5Æü¤Î72¼þÇ¯µÇ°¤ÇÂç¾åÂî¿Í¤òG1½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿ÎÉµ¡¤òÆÀ¤Æ¡ÖÃæÅç¡Ê¹§Ê¿¡Ë¤µ¤ó¤Ë°ú¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¾ÎÏ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£Àá¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£¶¯±¿¤òÌ£Êý¤Ë6¹æÄú¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È7R¡ÊÁ°È¾¤Ï1¹æÄú¤Î3R¡Ë¤Ç3Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¿Ê¤à¡£