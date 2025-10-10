¡Ú¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÛºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤ÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð·èÄê¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÏÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤¤2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤¹¡¡
MLB¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¢2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3ÀïÀè¼è¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë2¾¡1ÇÔ¤È¤·²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¤³¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï6²ó¤Þ¤Ç0-0¤È¶ÛÇ÷¤ÎÅê¼êÀï¡£7²ó¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë2¥¢¥¦¥È¤Ê¤¬¤é2¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç·Þ¤¨¤¿1ÈÖ¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¿½¹ð·É±ó¤ÇËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢8²ó¤«¤é¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È10²ó¤Þ¤Ç´°àú¤Êµß±ç¡£ÂÇÀþ¤Ï11²ó¤Ë2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤¬Åê¼ê¤Ø¤Î¶¯¤¤Åö¤¿¤ê¤òÊü¤Á¡¢¤½¤ì¤ò¥ª¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°Åê¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¯Êáµå¤Ç¤¤º¡¢¹²¤Æ¤Æ¥Û¡¼¥à¤ØÁ÷µå¤·¤Þ¤¹¤¬Âç¤¤¯¤½¤ì¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬À¸´Ô¡£¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¤·¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ÃæÃÏ¶èÆ±»Î¡¢¼ó°Ì¤Î¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È2°Ì¥«¥Ö¥¹¤Î°ìÀï¡£¥«¥Ö¥¹¤Ï1¾¡2ÇÔ¤È¸å¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¤·¤Þ¤¹¡£½é²ó¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¤«¤é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥×Áª¼ê¤¬ÀèÀ©3¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¡¦¥·¥ç¥¦Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥·¥åÁª¼ê¤Ë¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·6ÆÀÅÀ¡£°ìÊý¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï5¿Í¤Î·ÑÅê¤Ç´°Éõ¤·¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü11Æü¤Ï¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÂÐ¡¢Æ±ÃæÃÏ¶è2°Ì¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡2ÇÔ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÂÔ¤Ä¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º·ë²Ì
¡Ú¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡ÒÂè1Àï¡Ó
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º 10-1 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ 3-2 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º
¡ÒÂè2Àï¡Ó
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º 13-7 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º 3-2 ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹
¡ÒÂè3Àï¡Ó
¥ä¥ó¥¡¼¥¹ 9-6 ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º 8-4 ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹
¡ÒÂè4Àï¡Ó
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º 5-2 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ 9-3 ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º
¡Ú¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡ÒÂè1Àï¡Ó
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º 9-3 ¥«¥Ö¥¹
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5-3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º
¡ÒÂè2Àï¡Ó
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º 7-3 ¥«¥Ö¥¹
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 4-3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º
¡ÒÂè3Àï¡Ó
¥«¥Ö¥¹ 4-3 ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 8-2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹
¥«¥Ö¥¹ 6-0 ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡ß-1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º