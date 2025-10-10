±ÊÀ¤½÷Î®¿ý²¦¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª°©Àî·ÃÌ´¡¢Ï¢ÂÐÎ¨100¡ó¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤Î¤«¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î10Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï4Àï¤·¤ÆÏ¢ÂÐÎ¨100¡ó¤ÎEARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡£±ÊÀ¤½÷Î®¿ý²¦¤ÎÎÏ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°©Àî·ÃÌ´¡¢Ï¢ÂÐÎ¨100¡ó¤Î·ÑÂ³¤Ï¡©
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥à¡¼¥³¡×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë°©Àî¤À¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÆ¬¡£»°±ºÃÒÇî¡¢HIRO¼ÆÅÄ¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î2¿Í¤¬Ì¤¾¡Íø¤È¶ìÀï¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤âºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤àÃæ¡¢°©Àî¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ð´é¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢2¤Ä¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥óºÇ²¼°Ì¤ÎBEAST X¤«¤é¤Ï²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬½Ð¤ë¡£¿·²ÃÆþ¤ÎÁª¼ê¤À¤¬¡¢¥¬¥é¥ê¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹Áª¼ê¤¬Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î1¿Í¤À¤±¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÁ´¤ÆÇØÉé¤ï¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£²¼ÀÐ¤¬¿·²ÃÆþ¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤â¡¢¥ë¡¼¥¡¼°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£½êÂ°ÃÄÂÎ¤ÎºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢M¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¹²¤Æ¤ëÁÇ¿¶¤ê¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¡£Áá¡¹¤Ë½é¾¡Íø¤òµó¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃËÀÁª¼ê¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤À¤±¤Ë¡¢¼ã¤µ¤òÉð´ï¤Ë¾¯¡¹¤ÎÌµÍý¤âµö¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¡¦EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤«¤é¤Ï·³»Õ¡¦¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£°ì»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áá¤¯¤â¡Ü300¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¾Ã²½¤µ¤ì¤ëÊ¬¡¢µ¤¤òÈ´¤¯¤È¤¹¤°¤ËÂç¤¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤â½ç°Ì¤âÆ°¤¯¡£È×ÀÐ¤Ê¼ó°Ì¸Ç¤á¤ò¤¹¤Ù¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÆÍ¤Êü¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡Ú10·î10ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í6°Ì¡¡¡Ü93.6
EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í7°Ì¡¡¡Ü82.2
KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í18°Ì¡¡¡Ü15.6
BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í23°Ì¡¡¢¥7.0
¡Ú10·î9Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü201.8¡Ê16/120¡Ë
2°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü105.2¡Ê20/120¡Ë
3°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü102.6¡Ê16/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü93.6¡Ê14/120¡Ë
5°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥44.0¡Ê14/120¡Ë
6°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥61.8¡Ê18/120¡Ë
7°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¢¥62.6¡Ê14/120¡Ë
8°Ì¡¡BEAST X¡¡¢¥66.1¡Ê16/120¡Ë
9°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥93.3¡Ê16/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥175.4¡Ê16/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
