¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¡ª26Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¼«Ì±Ž¥¸øÌÀ¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ÏÇò»æ¤Ë¡Ä³ÆÅÞ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¡Ê¸øÌÀÅÞ ÀÆÆ£ Å´É× ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÃ¶Çò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
10Æü¸á¸å¡¢Ï¢Î©¤Î·ÑÂ³¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ï´ë¶ÈŽ¥ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤òµá¤á¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Î²óÅú¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏ¢Î©²ò¾Ã¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤Ç²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó1»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ó¤À²ñÃÌ¤Î¸å¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎºØÆ£ÂåÉ½¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿À¯¼£¤È¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¤ÎÁí°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤Îº¬¶¯¤¤ÉÔ¿®¤¬Ê§¿¡¤µ¤ì¤º¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¾õ¶·¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÅÞ°÷»Ù»ý¼Ô¤«¤éÀ¯¼£²þ³×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸Î¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È²þ¤á¤ÆÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶ÈŽ¥ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤ä¡¢ÉÔµºÜ»ö°Æ¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ä¡¢¤±¤¸¤á¤Î¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·è°Õ¤Î²¼¤ÇÀ¯ºö¶¨µÄ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î²óÅú¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¿¤ËÉÔ½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÃ¶Çò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÀÆÆ£Å´É×¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢26Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ÏÇò»æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÑÂ³À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢²¿¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÅ¨Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤¬ÅÞ¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ½»»°Æ¤äË¡Î§¡¢¤Þ¤¿¡¢À¯ºö¤´¤È¤Ë»¿À®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ï»¿À®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÀ¯Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÅÞÆ±»Î¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ï°ìÃ¶Çò»æ¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿ÍÊªËÜ°Ì¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬ÅÞ¤¬ÍÊÎ©¤¹¤ë½°µÄ±¡¾®Áªµó¶è¸õÊä¤Ø¤Î¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤Ïµá¤á¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
9ÆüÌë¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤ÆÏ¢Î©¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«Î¥Ã¦¤«¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¡Ã«¹ç ¹Êó°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡ÖÏ¢Î©¤Î½Å¤ß¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Å»ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Î¤¤¤¦ÄÌ¤ê¡¢²¾¤Ë½½Ê¬¤Ê²óÅúÌµ¤±¤ì¤Ð¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤È¾¡¹¤ÎÀ¼¡×
¤½¤Î¸å¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¸øÌÀÅÞ´´Éô¤Î²ñ¹ç¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÏÂ¾ÅÞ¤è¤ê°ìÈÖ¸·¤·¤¤¸øÌÀÅÞ¤¬ââ»ý¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ê¤É¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬¾ùÊâ¤·¤Ê¤±¤Ð¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¤â¼¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ä¡£
¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÖ±© °ì²Å ÉûÂåÉ½¡Ë
¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î²óÅú¤¬Íè¤ë¤À¤í¤¦¡£Ï¢Î©¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Î¤«Î¥Ã¦¤¹¤ë¤Î¤«¤òÂåÉ½Ž¥´´»öÄ¹¤Ë°ìÇ¤¤·¤¿¡×
¼«¸øÏ¢Î©¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯¤Î¾®Þ¼Æâ³Õ¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¼«Í³ÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬²Ã¤ï¤ë¡¢¼«¼«¸øÀ¯¸¢¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢26Ç¯´Ö¡È¼«¸ø¡É¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¡¢ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÈÎ¢¶âÌäÂê¡É¤¬È¯³Ð¤·¤¿¸å¤Ï¡Ä¡£
¡Ö»ä¤Ï¥¯¥êー¥ó¤µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡£¾¡¤¿¤»¤Æ¤À¤µ～¤¤¡×
¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢·üÌ¿¤Ë¡È¥¯¥êー¥ó¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¡É¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¡£
¼«Ì±Ž¥¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÏÂç·¿Áªµó¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1²óÌÜ¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤Î¸å¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖYouTube¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡ÖÏ¢Î©¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤È½ñ¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»ÔÁíºÛ¤ò¿ä¤µ¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤¬¡¢¼«¸ø¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤é¡¢É½¸½¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ø²¼ÂÌ¤ÎÀã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê°·¤¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢·É°Õ¤È´¶¼Õ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä¡£
¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¡Ë
¡ÖÌîÅÞ¤¬¸Ç¤Þ¤ì¤Ð¡¢¼óÁê¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÁª¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¯¸¢¸òÂå¤Ç¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¶¨µÄ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤â²êÀ¸¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¡×
¤Þ¤¿¡¢ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤È²ñ¤¦¤Ê¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î´Ø·¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Ï¡¢¼«¸øÏ¢Î©¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌîÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡Ë
¡Ö¼«¸øÏ¢Î©¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÞ¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡©¿·¤·¤¤ÏÈÁÈ¤ß¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤ç¤¦¤Î¼«Ì±¸øÌÀ¤Î²ñÃÌ¤¬¡¢¶Ë¤á¤ÆÌîÅÞ¤ÎÍ¤êÍÍ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤Î¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì³Ð¸ç¤ÏÎÉ¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Î·ëÏÀ¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×