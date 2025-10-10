¡ÈËâ²¦¡É¤â¡È¥Í¥Ã¥ÈËã¿ý¤Î¿À¡É¤Þ¤Àµ¯¤¤Ê¤¤¡ÄÌÜ³Ð¤á¤Ïº£Ìë¤« º£´üÌ¤¾¡Íø¤Îº´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡¢ÅÏÊÕÂÀ¤¬½Ð¾ì¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î10Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ïº£´üÌ¤¾¡Íø¤ÎKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤È¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Î2Áª¼ê¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹Æü¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡¢ÅÏÊÕÂÀ¤Î2Áª¼ê¤Ë½é¾¡Íø¤Ï¡©
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¸Ä¿Í4°Ì¤Î¡Ü388.0¤ÈÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3Àï¤·¤Æ2Ãå2²ó¡¢¥é¥¹1²ó¤È¾¡¤Á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·óÇ¤´ÆÆÄ¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤Ëº£´ü½é¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢Â³¤¤¤Æ¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤â¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¨¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬¤³¤ì°Ê¾åÃÙ¤ì¤ò¼è¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï3Àï¤·¤Æ3Ãå2²ó¡¢¥é¥¹1²ó¡£ÅÙ¡¹¡¢ÅÏÊÕ¤é¤·¤¤ÁªÂò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦°ìÈÖÍß¤·¤¤·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¸Ä¿Í3Àï¤Ç¹²¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Ãç´Ö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥×¥é¥¹°è¤Ë¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«¿È¤â¾å¾ºµ¤Î®¤òºî¤ëÂ¦¤Ë²ó¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡ºò´üMVP¤Î¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤â¡¢¤Þ¤À¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£5Àï¤·¤Æ¥È¥Ã¥×1²ó¡¢2Ãå2²ó¤Ï½½Ê¬¤À¤¬¡¢¥é¥¹2²ó¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¸Ä¿Í¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢¤³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò´°ºÑ¤·¤Æ»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏTEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£5Àï¤·¤Æ¥È¥Ã¥×2²ó¡¢2Ãå3²ó¤ÎÏ¢ÂÐÎ¨100¡ó¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¥¨¡¼¥¹¤ÎÉ÷³Ê¤¹¤éÉº¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡£²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú10·î10ÆüÂè1»î¹ç¡Û
ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í33°Ì¡¡¢¥81.7
KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í28°Ì¡¡¢¥43.0
¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í27°Ì¡¡¢¥38.9
TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í4°Ì¡¡¡Ü119.5
¡Ú10·î9Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü201.8¡Ê16/120¡Ë
2°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü105.2¡Ê20/120¡Ë
3°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü102.6¡Ê16/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü93.6¡Ê14/120¡Ë
5°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥44.0¡Ê14/120¡Ë
6°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥61.8¡Ê18/120¡Ë
7°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¢¥62.6¡Ê14/120¡Ë
8°Ì¡¡BEAST X¡¡¢¥66.1¡Ê16/120¡Ë
9°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥93.3¡Ê16/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥175.4¡Ê16/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
