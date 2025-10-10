Ç½ÅÐ¡¢¸øÈñ²òÂÎ10·î´°Î»º¤Æñ¤Ë¡¡ÃÏ¿Ì¡¦¹ë±«¤ÎÈïºÒ·úÊª
¡¡ÀÐÀî¸©¤Ï10Æü¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿·úÊª¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿10·î¤Þ¤Ç¤Î´°Î»¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê11·î°Ê¹ß¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£9·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î²òÂÎÎ¨¤Ï88.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¼·Èø»Ô¤Ç¤Ï8·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÂÖÀªÀ°È÷¤ÎÃÙ¤ì¤ä¡¢¶î¤±¹þ¤ß¿½ÀÁ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¡¢71.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëºî¶È¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¤â°ì°ø¤À¤È»ØÅ¦¡£·úÊªÆâ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Î¤¿¤á¤Ë²òÂÎ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃÙ¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÈïºÒ¼Ô¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£