¥¬¥¶ÄäÀïÈ¯¸ú¡¢·³¤ÏÉôÊ¬Å±¼ý¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢ÏÂÊ¿¹ç°Õ¾µÇ§
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï10Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10ÆüÀµ¸á¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¸á¸å6»þ¡Ë¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁêÉÜ¤Ï10Æü¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤¬¼¨¤·¤¿¥¬¥¶ÏÂÊ¿·×²è¤Î¡ÖÂè1ÃÊ³¬¡×¤Î¹ç°Õ¤ò³ÕµÄ¤ÇÀµ¼°¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¡£·³¤Ï¹ç°Õ¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÉôÂâ¤òÅ±¼ý¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹´Â«¤¹¤ë¿Í¼Á¤Ï¡Ö13Æü¤«14Æü¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ç°Õ¤¬Íú¹Ô¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é2Ç¯Â³¤¯ÀïÆ®¤Î¥¬¥¶¤Î»à¼Ô¤¬6Ëü7Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¿ÍÆ»´íµ¡¤¬¿¼¹ï²½¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·³¤ÎÉôÊ¬Å±¼ý¤«¤é72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤¬¿Í¼ÁÁ´°÷¤ò²òÊü¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£ÃæÅì¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤ÈÄäÀï¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñÀè¤Î¥¬¥¶ÆîÉô¤äÃæÉô¤«¤éµ¢´Ô¤¹¤ë¤¿¤áËÌÉô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÏÄäÀï¹ç°Õ°ãÈ¿¤ÎÍÌµ¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãç²ð¹ñ¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤ä¥¨¥¸¥×¥È·³¤È¶¦¤ËÊÆÊ¼200¿Í¤òÇÉ¸¯¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÇÇ¤Ì³¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊÆÀ¯¸¢¹â´±¤Ï¥¬¥¶¤Ø¤ÎÊÆÊ¼ÇÉ¸¯¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¸À¤·¤¿¡£