¡ÖµÄ²ñ¤«¤é¸«Ä¾¤·°Õ¸«¤â¡×¿·¥Ûー¥ëÀ°È÷ÀµÇ°¾ì¡¡¸©À¯µ¼Ô¤¬²òÀâ¡ÚÆÁÅç¡Û
¡Ê¸åÆ£ÅÄ ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¿·¥Ûー¥ë¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤¯¥íー¥³¥¹¥È¤ÇÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì±´Ö¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿Äó°Æ¤ò¹¤¯Êç¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡×
¡Ê¸øÌÀÅÞ¸©µÄÃÄ¡¦¸ÅÀî¹»Ö ¸©µÄ¡Ë
¡Ö³Î¼Â¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¸µ¤Î°Æ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ê¿¿À¯²ñ¡¦²¬Í¤¼ù µÄ°÷¡Ë
¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¥Ûー¥ë¤ò·úÀß¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¿·¥Ûー¥ë¤ò¤á¤°¤ë¸©µÄ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ä»ö¶È¼Ô¤ÎºÆ¸øÊç¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¿·¥Ûー¥ë
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¸©À¯Ã´Åö¤Î±ºÀîµ¼Ô¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸©µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Ï¡¢¿·¥Ûー¥ë¤Î¹ÔÊý¤¬Âç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¿·¥Ûー¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Áµ¿¤äÅúÊÛ¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢10·î3Æü¤Ë¸©¤Ï¥Ûー¥ëÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¼Ô¤ÎºÆ¸øÊç¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎºÆ¸øÊç¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡×
¢£ºÆ¸øÊç¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¸©¤Ï2025Ç¯4·î¡¢Íõ¾ìÉÍ¸ø±à¤Ç¤Î¿·¥Ûー¥ëÀ°È÷¤Ë¸þ¤±ÆÁÅç»Ô¤È¡Ø´ðËÜ¶¨Äê¡Ù¤òÄù·ë¡×
¡Ö5·î¤ËÀß·×¡¦»Ü¹©¤ò°ì³ç¤ÇÃ´¤¦»ö¶È¼Ô¤Î¸øÊç¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ö¶ÈÈñ¤Î¾å¸Â¤ÏÌó173²¯±ß¡¢2030Ç¯¤Î2·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢´ü¸Â¤Î7·î¤Þ¤Ç¤Ë»²²Ã¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹»ö¶È¼Ô¤Ï¸½¤ì¤º¡¢Êç½¸¤òÃæ»ß¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ÃÎ»ö¡ÖÆþ»¥ÉÔÄ´¤ÏÁ´¹ñÅª·¹¸þ¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¸åÆ£ÅÄÃÎ»ö¤Ï¤³¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢·úÀß¶È³¦¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ê¤É¤òµó¤²¡ØÆþ»¥ÉÔÄ´¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ê·¹¸þ¤Ç¶Ã¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¯¸À¡×
¡Ö¸©¤ÏºÆ¸øÊç¤Ø¤Î²ÝÂê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·úÀß´Ø·¸¼Ô¤ä¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¶È³¦¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°·ë²Ì
¡Ê±ºÀîµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ø»ñºà¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤É¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¸·¤·¤¤¡Ù¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ö¶ÈÈñ¤Î¾å¸ÂÆâ¤ËÇ¼¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤Î¤Û¤«¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¿¡¢¸©¤Î¥Ûー¥ë·×²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ»ö¤ä»ÔÄ¹¤¬Âå¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢·×²è¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¡Ö»ö¶ÈÈñ¡¦¹©´ü¤ËÊÑ¹¹¤Ê¤·¡×µÄ°÷¤«¤é¤Ï¡Ä
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸©¤Ï9·î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»²²ÃÍ×·ï¤ò°ìÉô´ËÏÂ¤¹¤ë°ìÊý¡×
¡Ö¶â³Û¤ä¹©´ü¤ÏÊÑ¹¹¤»¤º¡¢ÁáµÞ¤ËºÆ¸øÊç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÄ°÷¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ì±²ñµÄ¡¦ËÌÅç°ì¿Í µÄ°÷¡Ë
¡Ö¾Ç¤ê¤¬Èó¾ï¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢Áá¤¤¤À¤±¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¡×
¡Ê¿·¤·¤¤¸©À¯¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¡¦¿ÎÌÚ·¼¿Í µÄ°÷¡Ë
¡Ö¤½¤í¤½¤í¤Í¡¢°Â¤¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤«¤ÎÏÃ¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¸«¸í¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡×
¡Ê¿¿À¯²ñ¡¦²¬Í¤¼ù µÄ°÷¡Ë
¡ÖÁá¤¯¤Æ°Â¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ê¸øÌÀÅÞ¸©µÄÃÄ¡¦¸ÅÀî¹»Ö µÄ°÷¡Ë
¡Ö¥Ûー¥ë¤Î·èÄê¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎºÆ¹Í¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡Û
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¸©¤Ï10·î3Æü¡¢·×²è¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ËºÆ¸øÊç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡Ö´ÉÍý±¿±Ä¡×¤â°ì³ç¤ÇºÆ¸øÊç
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¾ò·ï¡¢¼ç¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤ÏÀß·×¡¦»Ü¹©¤Ë²Ã¤¨¡¢´°À®¸å¤Î¡Ö´ÉÍý±¿±Ä¡×¤â´Þ¤á¤¿Äó°Æ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡×
¡Ö¹©´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀ°È÷¤Ë¤«¤«¤ë´ü´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢2030Ç¯2·î¤Î½×¹©¤ò¡Ø´üÂÔ¤¹¤ë¡Ù¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¡Ø¸·¤·¤¤¡Ù¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ø»ö¶ÈÈñ¡Ù¤ÏÊÑ¹¹¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢£»ö¶ÈÈñ¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤Ìõ
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö»ö¶ÈÈñ¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¸åÆ£ÅÄÃÎ»ö¤Ï8·î¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¡ØµÄ²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿Í½»»¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¡¢¸©Ì±¤äµÄ²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ú¤À¡Ù¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Ê¸²½¥»¥ó¥¿ーÀ×ÃÏ¤Ç¤Î¡¢°ÊÁ°¤Î·×²è¤Î¡ØÈ¾³Û¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤·¤¿ÃÎ»öÁª¤Î¸øÌó¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¶â³Û¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¸åÆ£ÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÇ¤´üÃæ¤ÎÃå¹©¤â¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÅª¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¢£¸øÌó¤Î¡ÖÇ¤´üÃæ¤ÎÃå¹©¡×´Ö¤Ë¹ç¤¦¡©
¡Ê±ºÀîµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡¢ºÆ¸øÊç¤Ç¤Ï12·î2Æü¤Ë»²²ÃÉ½ÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤òÄù¤áÀÚ¤ê¡¢2026Ç¯3·î¤ËÍ¥Àè¸ò¾Ä¸¢¼Ô¤ò·èÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡×
¡Ö¤½¤Î¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¼êÂ³¤¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡¢Ç¤´üÃæ¤ÎÃå¹©¤Ïº¤Æñ¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¹©´üÃ»½Ì¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Áá´ü¼Â¸½¤Ë¸þ¤±ÀµÇ°¾ì
¡ÊÊÄ²ñ¸å¤Î¸åÆ£ÅÄÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¡Ê¸øÌó¤ÎÇ¤´ü¤È¤Ï¡Ë1´üÌÜ¤Î4Ç¯¤Î´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÅöÁ³¾ï¼±Åª¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤½¤ì¡ÊÇ¤´üÃæ¤ÎÃå¹©¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡¢ºÇ¾®¥³¥¹¥È¤ÇºÇÂç¤Î¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¡×
¡Ö»ö¶ÈÈñ¡¦¹©´ü¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ëÄ©Àï¤òº£¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¿·¥Ûー¥ëÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï»ö¶È¼Ô¤Î»²²ÃÉ½ÌÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ°¤Ë¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Øº£²ó¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î´íµ¡´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡×
¡Ö¸©Ì±¤ÎË¾¤à»ÜÀß¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¥Ûー¥ë·×²è¤ÏËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¾®¶Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç±ºÀîµ¼Ô¤Ç¤·¤¿¡×