IMALU¡¢Éã¤µ¤ó¤Þ¤È¤Î»×¤¤½Ð¡Ä¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤Æ¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡Ö¾è¤êÊª¤ËÁ´Á³¾è¤ì¤Ê¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¡Ê36¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£IMALU¤¬2ºÐ¤Î¤³¤í¤ËÎ¥º§¤ò¤·¤¿ÉãÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Éã¤µ¤ó¤Þ¤È¤Î¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤è¤¯±Ç²è¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¤É¤³¤«¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ±Ç²è´Û¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤È¤«°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¹¤´¤¯ÌÜÎ©¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÌÜÎ©¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï·ë¹½¡¢Ë¹»Ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¬¥Í¤·¤Æ¡£À¼¤Ç¥Ð¥ì¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥¿¥ª¥ë¤ò¸ª¤Ë´¬¤¤¤Æ¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¸ý¤Ë¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤âÏ¢¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ð¥ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥ï¡¼¤Ã¤Æ¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ä¡¢±Ç²è´Û¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¤«¹Ô¤¯¤È¡¢¤¹¤´¤¤ÌÜÎ©¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡£»ä¤¬¤¤¤Ä¤â¥µ¥¤¥ó¤È¼Ì¿¿¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¾è¤êÊª¤ËÁ´Á³¾è¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£