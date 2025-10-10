IMALU¡¢Éã¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤Ï¡Ö³Ø¹»¹Ô»ö¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×±¿Æ°²ñ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¡Ê36¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
IMALU¤¬2ºÐ¤Î¤³¤í¤ËÎ¥º§¤ò¤·¤¿ÉãÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÍè¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê»ä¤¬ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡£Éã¿Æ¤¬Íè¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¤Áû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÍè¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÊì¤Ï¤è¤¯Íè¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£°ì»þ´ü¡Ä¡¢Åö»þ90Ç¯Âå¤ÇÊóÆ»¿Ø¤È¤«·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬²È¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡£±¿Æ°²ñ¤È¤«¤Ç¤â¡¢·ë¹½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬³Ø¹»¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡£º£¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¼é¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Åö»þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢²È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¤¤¿¤·¡£±¿Æ°²ñ¤Î»þ¤Ï¥¬¡¼¥Ã¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅö»þ¤Ï¡Ä»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤ÆMC¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¤ªÉã¤µ¤Þ¤ä¤Ê¤ó¤«Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡ÄÎ¾¿Æ¤Î¤ª¤«¤±¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È¾Ð´é¸«¤»¤¿¡£