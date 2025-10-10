ギャル曽根、ストックするほど“どハマり中”カップ麺を紹介「びっくりするこれ」「美味しすぎて」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【パーティー】みんなで推し麵を持ち寄ってカップ麺アレンジ大会！第3弾！！』という動画を投稿。“カップ麺”を使ったアレンジレシピを披露する中で、ギャル曽根さんが激推し中のカップヌードルを教えてくれました。

動画内で、ギャル曽根さんが「私が今めっちゃカップヌードルでハマってる、これ」と紹介してくれたのはこちら！

◼︎カップヌードル 魚豚

日清食品 / カップヌードル 魚豚 （公式サイトへ）

つけ麺の王道フレーバーである“魚介豚骨”を「カップヌードル」流にアレンジした商品。

鯖節と豚骨の濃厚Wスープに、ザラザラ追い魚粉を加えた“ザラ濃い”味わいがクセになるんだとか。

公式サイトによると、希望小売価格236円 (税別)で販売されているようです。

◼︎ストックするほどお気に入り

ギャル曽根さんは「まじめっちゃ美味しいよ！びっくりするこれ」「ストックしてる！美味しすぎて」「マジ食べてほしい」と、かなりお気に入りの様子でコメント。

その後、試食してみたスタッフさんたちからも「濃厚」「魚の出汁もめっちゃ出てる」「名店系の味がちゃんとしてる」と次々と絶賛の声が上がっていました！

■動画もチェック

こちらの動画では、ギャル曽根さんやスタッフさんが考案したカップ麺のアレンジレシピも紹介しています！

ぜひチェックしてみてくださいね。