Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Î¡È¶þ¿«¡É¤ò·Ð¤¿¸½ºß¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ´¶Æ°¤¹¤ë¡×

10·î9Æü¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¦ÁÆÉÊ¡Ë¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤·¤â¤Õ¤ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¤»¤¤¤ä¤¬¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ã¼ê»þÂå¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡È½é¤á¤ÆÉñÂæ¤Ç¥®¥ã¥é¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï°Â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡¢¡ÖµÈËÜ¤Ï°ìÎ§¤Ç¤¹¤«¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¥®¥ã¥é¤Ï500±ß¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±ÀÎ¤Î¿Í¤Ç¤â¤³¤¦¸À¤¦¤Ê¡×¤È²óÅú¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¤»¤¤¤ä¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËºÇ½é¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¤ÎÁÈ¤ßÊý¤â¤µ¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¥Ô¥ó¤ÇÀè¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢²¶¤¬ÁÇ¿Í¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢´û¤ËÁÆÉÊ¤ÎÌ¾Á°¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤»¤¤¤ä¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï·Ý¿Í¼«¿È¤¬Çä¤ë¤¿¤á¡¢ÁÆÉÊ¤Ë¤ÏµÒ¤Î¤Û¤¦¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦Çä¤ì¤Æ¡×¡ÖÀè¤Ë¤¢¤¬¤ó¤Í¤ó¡£¤â¤¦²¶¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë1¿Í¡×¡ÖÃæ¹ñ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¡Ø¤ª¾Ð¤¤¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£º£¹Í¤¨¤¿¤éÇä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¼êÅö¤¿¤ê¼¡ÂèÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È²óÁÛ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ó»þ¤Î»×¤¤Ëº¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡¢¶þ¿«¡£¼«Ê¬¤À¤±¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¡¢Á´°÷¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤Î·Ê¿§¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ´¶Æ°¤¹¤ë¤Í¡¢º£¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤µ¡£8000±ß¤È¤«¤ÇËþÀÊ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¡È¤ª¤©¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£