26年前の1999年に始まった自民党と公明党の連立。熊本でも結びつきが切れることはありませんでした。そして10日、公明党が連立からの離脱を表明しました。熊本のみなさんは、何が気になるのか、聞きました。



■60代男性

「無理矢理合わせているみたいなところがあった。びっくりもしなかった」

■70代男性

「いつかはわかれるというか、お互いにはっきりしてやっていかないといけないだろうと思っていた」





10日に行われた自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表との党首会談。連立政権の継続か、離脱か…結果は。

■公明党 斉藤鉄夫代表

「自公連立政権についてはいったん白紙とし、これまでの関係に区切りをつけることにしたい」



いわゆる｢政治とカネ｣の問題に対する自民党側からの回答が不十分だとして、公明党が連立政権を離脱する方針を伝えました。





自民･公明の連立が誕生したのは1999年の小渕内閣。当時、自民党と自由党の連立政権に公明党が加わりました。熊本でも、翌年の衆議院選挙で公明党が自民党の候補者を推薦する動きをみせました。その後も、自民党県連と公明党県本部の結びつきが切れることはありませんでした。



政治学が専門熊本大学法学部の伊藤洋典教授(政治学)は、熊本の26年間をこう振り返ります。

■熊本大学法学部 伊藤洋典教授

「熊本に関して言えば、一番大きいのは選挙協力。選挙協力ということは政策的にも色々と交渉してやってきた。これが26年続いてきた」



ピリオドが打たれた自公政権。まちの人は。

■70代男性

「いっぺん落ちるなら落ちて、もう1回やり直した方がいい」

■50代男性

「国民のためにいい政治をしてほしい」

伊藤教授に今後の注目点を聞きました。

■熊本大学法学部 伊藤洋典教授

「今後、野党との協力がどうなってくるのか。自公という枠があっての野党との協力ということが今まで前提としてあった。それがなくなると、自民党の国会運営はどうなるのかそこが一番関心がある」



【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

日本の政治が一つの大きな転換点を迎えました。今後、熊本の自民・公明の関係がどう変わるのかも注目点となります。一方で、公明党からは、政策の実現には最大限の努力をするという趣旨の話もありました。

物価高への対策などがなかなか始まらない中、これ以上の政治空白は避けてほしい思いです。