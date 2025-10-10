¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÃæÆüÀª4Áª¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¡¾¾»³¿¸Ìé¤Ï¡ÖÍÞ¤¨É®Æ¬¸õÊä¡×¡¢²¬ÎÓÍ¦´õ¤Ï³°ÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥Æ¥¹¥È¡©
¾¾»³¤ÏÍÎÏ¤ÊÍÞ¤¨¸õÊä¤Î°ì¿Í¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡WBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½²ñ¸«¤¬10·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÆü¤«¤é¤Ï¹â¶¶¹¨ÅÍ¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍ¡¢¾¾»³¿¸Ìé¡¢²¬ÎÓÍ¦´õ¤Î4¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï11·î15¡¢16Æü¤Ë³«ºÅ¤Î´Ú¹ñÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Áª½Ð¤Ç¡¢Íè½Õ¤ÎWBCÁ°ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÃæÆüÀª4Áª¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¹â¶¶¹¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÃæÆü¤Ç¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë23ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÂåÉ½¤À¤È¡ÖÂèÆóÀèÈ¯¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¡×¤¬¸½¼ÂÅª¤Êµ¯ÍÑË¡¤«¡£ËÜÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤È¡¢MLB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÁª½Ð¤¬Ê£¿ô¿Í¹Í¤¨¤é¤ì¡¢º£¤Î¹â¶¶¹¨¤¬¤½¤³¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡150¥¥íÂæÃæÈ×¤ÎÂ®µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÉð´ï¤Ë¡¢Á°²ó¤ÎWBC¤Ç¤Ïµß±ç¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£²ó¤âÆ±ÍÍ¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¿·¿Í¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â´Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤é²ÄÇ½À¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÃæÆü¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢ÂåÉ½¤Ç¤Ïµß±ç¤ÎÅ¬À¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡º¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Ï¥Á¡¼¥à¹½À®¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÅ¬Ç¤¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ¿¦¤Î¿¹±ºÂçÊå¡Ê¹Åç¡Ë¡¢µÚÀî²íµ®¡Êºå¿À¡Ë¤é¤ÈÏÈ¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤È´ËµÞ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¾¾»³¤Ïº£µ¨¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö46¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÍÞ¤¨Å¾¸þ1Ç¯ÌÜ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎÆ¬¤Ë¡ÖÍÞ¤¨¡¦¾¾»³¡×¤Ï¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö¸õÊä¤Î°ì¿Í¡×¤ÈÌÀ¸À¡£°ìÊý¤Ç¡¢WBC»ÈÍÑµå¤¬MLB»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ò¡Ö¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿¿¾å¤«¤éÃ¡¤²¼¤í¤¹¹äÂ®µå¤ÏÂ¾¤ÎÅê¼ê¤È°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¡Ö¥¬¥ó¥®¥Þ¥ê¡×¤òÂåÉ½¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï²¬ÎÓ¤¬¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÁª½Ð¡£2023Ç¯½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×°ÊÍè¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤À¡£º£µ¨¤ÏÉÔÆ°¤ÎÃæ·ø¼ê¤È¤·¤Æ¡¢12µåÃÄÍ£°ì¤Î¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤òÃ£À®¡£¼«¿È2ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¬ÎÓ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³°ÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤¤¿å½à¤Ç¼é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÇÃæ·ø¡¢±¦Íã¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢WBCËÜÈÖ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ïº¸Íã¤ò¼é¤ë¥±¡¼¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤äµÈÅÄÀµ¾°¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤Î¹µ¤¨¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£Èà¤é¤Î¼éÈ÷¸Ç¤á¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÛÄê¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤ÎÁª¹Í¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£²¬ÎÓ¤¬¶¯²½»î¹ç¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ·ø¤Î°ìÈÖ¼ê¤Ëµó¤¬¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¡£Âç¤¤¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]