Mrs. GREEN APPLE¡ÈÅ¸Í÷²ñ¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¾ÜºÙÈ¯É½¡ÖÂç¿¹¸µµ®¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤òÎ¹¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Î¶õ´Ö¡×¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¡Û
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëMrs. GREEN APPLE¤¬¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´ë²è¤È¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION ¡ØWonder Museum¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ²èÁü¡ÛMrs. GREEN APPLE¤ÎÅ¸Í÷²ñ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ºòÈÕ¤ÎÌëÃæ0»þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÆÍÇ¡¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¿§¤á¤Î©¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤ÎOFFICIAL FAN CLUB¡ÖRingo Jam¡×Ç¯²ñ°÷ÂÐ¾Ý¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Âç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦ÉÔ»×µÄ¤Î¶õ´Ö¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Åìµþ²ñ¾ì
TOKYO NODE GALLERY A/B/C
¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-6-2¡¡¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼45F¡Ë
ÆüÄø¡¿2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡¿9¡§00¡Á22¡§00 ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì21¡§00
¢£Ê¡²¬²ñ¾ì
ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.6F¡Ë
ÆüÄø¡¿2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£Âçºå²ñ¾ì
VS.¡Ê¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºåÆâ¡Ë
¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®£¶¡Ý£¸£¶ ¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå ¤¦¤á¤¤¿¸ø±à ¥Î¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯ VS¡Ë
ÆüÄø¡¿2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤Ï²ñ¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
¢£Åìµþ²ñ¾ì
¡Ú°ìÈÌ¡Û
Ê¿Æü¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯¡Ë¡§4300±ß
µÙÆü¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12/29-1/2))¡§4500±ß
¡Ú»Ò¤É¤â¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë¡Û
Ê¿Æü¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯¡Ë¡§2100±ß
µÙÆü¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12/29-1/2))¡§2300±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡Ê18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
¢¡Ê¡²¬²ñ¾ì
¡Ú°ìÈÌ¡Û
Ê¿Æü¡§3300±ß
µÙÆü¡§3500±ß
¡Ú»Ò¤É¤â¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë¡Û
Ê¿Æü¡§1600±ß
µÙÆü¡§1800±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡Ê18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
¢¡Âçºå²ñ¾ì
¡Ú°ìÈÌ¡Û
Ê¿Æü¡§4300±ß
µÙÆü¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü)¡§4500±ß
¡Ú»Ò¤É¤â¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë¡Û
Ê¿Æü¡§2100±ß
µÙÆü¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü)¡§2300±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡Ê18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨ÀÇ¹þ²Á³Ê
¢¨²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤ê³Æ²ñ¾ì¤Ç°ìÉôÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
