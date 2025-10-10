B2優勝を目指す鹿児島レブナイズは、12日からアウェーで横浜との2連戦に臨みます。



(記者)

「姶良市の総合運動公園体育館には、ボールの弾む音、シューズが床をきしませる音が響き渡っています。レブナイズの選手たち、次の横浜戦にむけて、ひとつひとつのプレーを確認しています」



4日と5日の開幕戦、レブナイズは愛媛オレンジバイキングスと戦い、1勝1敗。新戦力・多田武史選手のスリーポイントシュートなどが光りました。





(鹿児島レブナイズ 多田武史選手 )「チームメイトがいいスクリーンだったり、いいパスをしてくれて、いい形でシュートが打てて、決めるだけだったので、チームメイトに感謝」新戦力も加わり、チーム全体に「戦う姿勢」が浸透しているレブナイズ。ジョシュ・シャーマ選手も横浜戦に向けて、闘志を燃やしています。(鹿児島レブナイズ ジョシュ・シャーマ選手)「(敗れた)日曜日試合の後だからこそ、みんなまたプレーできるのを楽しみにしているし、自分たちの実力をもう一度、証明したい気持ちでいっぱいなんだ」B2優勝を目指すレブナイズ。フェルナンドカレロヒルHCは、「質の高い、走るバスケットボールで勝てるチームを目指す」と意気込みを語りました。(鹿児島レブナイズ フェルナンド・カレロ・ヒルHC )「私がチームに来てからの２年間、私たちのスタイルはずっと同じ。私たちは守備をとても強固にすることを目指し、その上で素早い攻撃（速攻）を仕掛けます。攻撃ではボールをシェアし、チームとして連携してプレーすることを大切にしている。また、プレータイムもシェアして全員がチームに関わるようにしている」12日から戦う横浜エクセレンスは、B3から昇格してきたチーム。アウェーで2連戦に臨みます。