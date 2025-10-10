私たちの食卓に彩りを添える“器”。薩摩焼や薩摩切子を展示、販売するイベントが鹿児島市で始まりました。クリスマスやお正月をテーマにした器の組み合わせも楽しめます。



鹿児島市のマルヤガーデンズで10日から始まった、「かごしまの暮らしを彩る器展」。県内の窯元など11社の薩摩焼や薩摩切子などが展示、販売されています。



（間世田桜子キャスター）

「10日から鹿児島市で器を楽しめるイベントが開かれています。これから季節が冬に向かって進んでいきますがクリスマスやお正月など季節の移ろいを感じられる器のコーディネートを楽しむことができます」





それぞれの窯元による個性ある器がテーマごとにセッティングされ、その世界観を楽しめます。こちらは霧島市の窯元「紅葉窯」。鉄や銅などを配合した釉薬を使った、深みのある作品が特徴です。（紅葉窯 須藤勝彦さん）「鉄が変化して鏡みたいに膜を作って輝く焼き方。水を入れると乱反射が消えて輝きが出る」水を入れると、釉薬の中の鉄分が青いきらめきとなって現れます。（客）「自分が想像していたよりもいろんな皿があって、鹿児島の窯元も多い。鹿児島にこんな色々な器があるんだと思った」（オフィスイマダ・今田功さん）「自分の好きなものを楽しみながら販売もあり、楽しみが二重にある。テーブルセッティングで焼き物を中心とした食卓のシーンを楽しんでもらいたい」会場では、窯元による絵付けも見学することができます。「かごしまの暮らしを彩る器展」は、13日まで開かれています。