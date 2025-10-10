AIロボットでプロクラミング学ぶ 金沢の小学校で特別授業 児童が“もっとこうしたい”で試行錯誤
児童がAIロボットをプログラミングして、学びを深める授業が10日、金沢市内の小学校で行われました。どんなことをプログラミングしたのでしょうか。
10日、金沢大学附属小学校では…
児 童 ：「好きな食べ物は？」
ロボット：「バナナが大好きだよ」
児童と話しているのは、AIロボットの「Romi(ロミィ)」。
生成AIを駆使し、簡単な会話を交わすことができますが…
今回、子どもたちが取り組むのは、プログラミングによるより高度な会話です。
ロボット：「なぞなぞするね。漕いでも漕いでも進まないものは？」
児 童 ：「ブランコ」
ロボット：「大正解！すごいね」
児 童 ：「先生できた～！」
自ら施行錯誤し、プログラミングを重ねることで、課題を解決する力を身に着けることがこの学習の狙いです。
児童は：
「いろいろ繋げないと(プログラミングが)完成しないとか、ルールを覚えるのが難しかったです」
「ロミィのプログラミングを繋げるのが難しかった。いろいろ何でもわかるロミィになってほしいです」
MIXI Romi事業部UX企画グループ・塩谷 英右 リーダー：
「感情をもって会話をしてくれる存在を通して、プログラミングの楽しさやプログラミングのやり方、興味を持っていただいて、未来のエンジニアであったり、そういった人たちに育ってくれればいいなと」
子どもたちは、この授業を通して、プログラミングの楽しさや難しさを学んでいました。