児童がAIロボットをプログラミングして、学びを深める授業が10日、金沢市内の小学校で行われました。どんなことをプログラミングしたのでしょうか。

10日、金沢大学附属小学校では…



児 童 ：「好きな食べ物は？」

ロボット：「バナナが大好きだよ」



児童と話しているのは、AIロボットの「Romi(ロミィ)」。

生成AIを駆使し、簡単な会話を交わすことができますが…



今回、子どもたちが取り組むのは、プログラミングによるより高度な会話です。





タブレット端末で単語や文章を打ち込むと…

ロボット：「なぞなぞするね。漕いでも漕いでも進まないものは？」

児 童 ：「ブランコ」

ロボット：「大正解！すごいね」

児 童 ：「先生できた～！」



自ら施行錯誤し、プログラミングを重ねることで、課題を解決する力を身に着けることがこの学習の狙いです。

児童は：

「いろいろ繋げないと(プログラミングが)完成しないとか、ルールを覚えるのが難しかったです」

「ロミィのプログラミングを繋げるのが難しかった。いろいろ何でもわかるロミィになってほしいです」



MIXI Romi事業部UX企画グループ・塩谷 英右 リーダー：

「感情をもって会話をしてくれる存在を通して、プログラミングの楽しさやプログラミングのやり方、興味を持っていただいて、未来のエンジニアであったり、そういった人たちに育ってくれればいいなと」

子どもたちは、この授業を通して、プログラミングの楽しさや難しさを学んでいました。