9月17日に15thシングル「お願いバッハ！」をリリースしたばかりの日向坂46。9月20日の宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ公演を皮切りに「ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」もスタートしており、今年もその活躍は目覚ましい。

2025年3月には10人の五期生も新たに加わり、フレッシュな存在感を放っているが、同じ頃、品川プリンスホテル・ステラボールでは四期生が舞台「五等分の花嫁」に出演していた。TBSチャンネル1では、10月12日(日)に「日向坂46四期生出演 舞台『五等分の花嫁』メイキング映像付き特別版」と題して、同作の模様が放送される。

日向坂46四期生がダブルキャスト、トリプルキャストで大人気の五つ子を好演 (C)春場ねぎ・講談社／舞台「五等分の花嫁」製作委員会

原作は春場ねぎによる同名ヒット漫画で、成績優秀だが貧しい男子高校生が、家庭教師のアルバイト先で顔はそっくりだが性格はバラバラな五つ子の女の子たちと出会うところから始まる青春ラブコメディだ。

貧乏な生活を送る高校2年生・上杉風太郎(笹森裕貴)のもとに、好条件の家庭教師アルバイトの話が舞い込む。早速、家庭教師を引き受けた風太郎だったが、なんと教え子は同級生で、しかも五つ子だった。全員美少女だが、"落第寸前"に"勉強嫌い"の問題児揃いの中野家の五つ子たち。風太郎の最初の課題は、五つ子から信頼を勝ち取ることだった...。

■日向坂46の四期生が"可愛さ500％"の五つ子たちを好演！

(C)春場ねぎ・講談社／舞台「五等分の花嫁」製作委員会

舞台初挑戦となる日向坂46の四期生11人がダブルキャスト、トリプルキャストでヒロインの五つ子を演じた本作。面倒見の良いお姉さんタイプだが、家では面倒くさがりな長女・一花役を小西夏菜実、竹内希来里が、料理が得意で家の炊事を担当している次女の二乃役を石塚瑶季、清水理央が務めた。また、口数が少なく落ち着いているが、戦国武将が好きという一面を持つ三女・三玖を宮地すみれ、渡辺莉奈が好演。

(C)春場ねぎ・講談社／舞台「五等分の花嫁」製作委員会

元気いっぱいで人なつっこく、スポーツが得意な四女の四葉役が正源司陽子、平尾帆夏、藤嶌果歩がトリプルキャストでそれぞれ明るく演じている。そして姉妹の中で一番の頑張り屋で、一番の食いしん坊でもある五女・五月役を平岡海月、山下葉留花が担当。髪型から服装まで原作を忠実に再現したビジュアルも新鮮で、舞台ならでは。明るく元気なキャラクターからクールなキャラクターまでをそれぞれに体現した、日向坂46が紡ぐ"可愛さ500％"の五つ子たちに注目だ。

(C)春場ねぎ・講談社／舞台「五等分の花嫁」製作委員会

さらに、Blu-rayに収録されるメイキング・バックステージ映像から、スペシャルダイジェスト版も同番組で先行公開されている。初めての舞台に挑むメンバーたちが稽古に奮闘する様子など、貴重な映像を、本編と併せて楽しんでいただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

日向坂46四期生出演 舞台「五等分の花嫁」メイキング映像付き特別版

放送日時：2025年10月12日(日)14:00〜

チャンネル：TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ