10月10日は「まぐろの日」です。まぐろの街、いちき串木野市では安くて鮮度抜群なマグロの直売会が行われました。また、市内の飲食店では、こだわりのマグロ料理を提供する「鮪祭り」も今月いっぱい開かれています。



「完売目指して頑張れー！」



いちき串木野市のAコープ串木野店で行われた、マグロの生産者直売会。取れたての天然メバチマグロを船の上でマイナス60度で急速冷凍し、鮮度抜群のまま販売しました。市場価格よりも3割から4割ほど安く、かご一杯にまとめ買いをする人も多くいました。





（購入者）「兄弟に送ったり子供に送ったり。楽しみです。毎日でも食べます」（購入者）「マグロを買ったよ。おいしそうだった。500円でちょうど手ごろ」（鹿児島まぐろ船主協会・上夷和輝会長理事）「いちき串木野もマグロの街と言われているが、なかなかマグロの水揚げなどを見る機会がない。こうやって串木野にマグロがあることを県内外の方に知ってもらえたらと私たちも期待している」実は10月10日は「まぐろの日」。万葉集の歌人山部 赤人が、726年の10月10日、マグロ漁が盛んな兵庫県明石市を訪れて歌を詠んだことを記念して「日本かつお・まぐろ漁業協同組合」が制定しました。そして「まぐろの日」を含む10月いっぱい、いちき串木野市では「鮪祭り」も行われていて、約30店舗がオリジナルのマグロ料理45品を提供しています。中国料理 味工房みその本店。自慢の一品ひとつは、分厚く切ったマグロの赤身に甘めの醤油ダレをからませた「まぐろ漬けめし」です。（磯脇琢磨アナウンサー）「まぐろ漬けめし。いただきます。もちっとしていますね。漬けダレの甘さにノリのほんのりとした塩っけ。鮪の旨みがギュッと凝縮されているような感じがします。口いっぱいに広がるまぐろが幸せな気分」ジューシーなマグロのカツを醤油ベースのタレにどっぷりと漬けた「まぐろカツめし」や、マグロの頭で出汁を取ったマグロ香る透き通ったスープの「まぐろラーメン」も鮪祭りの商品のひとつです。（中国料理味工房みその本店・佐藤貴哉店長）「いろんな店が出店しているので、同時にいちき串木野市を推してもらいたい」今年の鮪祭りには串木野まぐろラーメン共栄会6店舗も初めて参加しています。（磯脇琢磨アナウンサー）「ご飯の後は甘いもの食べたくなりませんか。鮪祭り、スイーツ店も参加しているんです」洋菓子店、Chocolate House Samuraiで出てきたものは…（磯脇琢磨アナウンサー）「えー！マグロが乗っています」バニラソフトの上にマグロの切り身？そして、ワサビと…醤油？（磯脇琢磨アナウンサー）「いただきます。ザクザクしている。ラズベリー。見た目マグロなのにザクザク。甘い。これ本物かと思ったら…」（Chocolate House Samurai・吉留智人オーナーパティシエ）「ストロベリー、ラズベリーでできたシャーベット。ワサビに見えるのは生チョコの抹茶。全然辛くない」食感や色にこだわり開発に23年かかったと話す「まぐろソフトクリーム」。本物のマグロだと思い込み食べ進める人もいるんだとか。（Chocolate House Samurai・吉留智人オーナーパティシエ）「このマグロ、シロップで煮ているんですか？とか。すみません本物じゃないシャーベットですとか。全国からこのマグロのイベントに参加していただいて、いちき串木野市が活性化出来たら私はものすごくうれしい」鮪祭りを主催するいちき串木野市観光特産品協会からお借りしてきました。約30店舗が参加していて、45品のマグロ料理を楽しめます。鮪祭りは、10月末までとなっています。