¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¡BOATRACE¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÛÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡¡Ãæ0Æü¤Î¡ÈÏ¢Æ®¡É¤â¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ3Days¡¡BOATRACE¥Ð¥È¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬¡¢11Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦Ê¡°æ»ÙÉô¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¡¢À¾¶¶ÆàÌ¤¡Ê29¡Ë¤Ï9Æü¤ËÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ3Ãå¤È¤·¤¿¸ÍÅÄ¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤òÁö¤ê½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º£Àá¤ÏÃæ0Æü¤Î¡ÈÏ¢Æ®¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âËÜ¿Í¤Ï¡ÖÂÎ¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡Ö¤ªº×¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç3Æü´Ö¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»ê¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤À¡£
¡¡24¹æµ¡¤ÏÁ°É¾È½¤Î¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢¼ê±þ¤¨¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤é¤Ð¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤â¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î½ÐÈÖ¤Ï5¹æÄú¤Î10R¡£¥ª¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÁ°È¾1R¤Ï¡¢Àä¹¥ÏÈ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£