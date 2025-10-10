Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¤Ê¤ë¤«¡©¡¡J3¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC(3°Ì)¤Ï¡¢11Æü¤ËËÌ¶å½£(7°Ì)¤ÈÂÐÀï¡¡
¡¡¥µ¥Ã¥«ーJ3¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëFRIDAY UNITED¤Ç¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¡¢½é¤á¤ÆÏ¢ÇÔ¤·¤¿3°Ì¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï11Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç7°Ì¤ÎËÌ¶å½£¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Àá¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£Àï¡¢Á°¡¹Àá¤Î¥ô¥¡¥ó¥éー¥ìÈ¬¸ÍÀï¤È¡¢2»î¹çÂ³¤±¤ÆÌµÆÀÅÀ¤Ç¤ª¤ï¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¥Áー¥à¤ÎºßÀÒ´ü´Ö¤¬¤â¤Ã¤È¤âÄ¹¤¤ÊÆß·Áª¼ê¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾õ¶·¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Öº£¾¡¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÌ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¡¢¤è¤êÁý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥à¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÌò³ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉðÁª¼ê¤Ï¡¢J2¤Ë¾º³Ê¤·¤¿2023Ç¯¤â¥µ¥Ö¤ÎÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¡ÉðÀ±ÌïÁª¼ê)
¡¡¡Ö2023Ç¯¤ËJ2¤Ø¾º³Ê¤·¤¿Ç¯¤â¡¢¥µ¥Ö¤«¤é½Ð¤¿Áª¼ê¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾º³Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡J3¥êー¥°¤â»Ä¤ê8»î¹ç¡£¼ó°ÌÈ¬¸Í¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï9¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÇÏ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¥Áー¥à¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¡ÁêÇÏÄ¾¼ù´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¡Ö°¤¤¤â¤Î¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï11Æü¸á¸å2»þ¤«¤é¥¢¥¦¥§ー¤Ç7°Ì¡¦ËÌ¶å½£¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£