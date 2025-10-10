¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ»ÄÇ°¡×¡È¼«¸ø¡ÉÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ø¡¡À¯¶Éº®ÌÂ¤Ç±Æ¶Á»ØÅ¦¤â¡¡¼¡´ü½°±¡Áª¡¦Æ»£´¶è¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
£±£°·î£±£°Æü¸á¸å£´»þÁ°¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î£±»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤Ö¶¨µÄ¤ò½ª¤¨¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¡£
¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ë¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÃ¶Çò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¤¤¤¤¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡×¤Î²ò·è¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤«¤é¤Î²óÅú¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Î¥Ã¦¤Ë»ê¤Ã¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ë¡ÖÀèÊý¤«¤é¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¾®Áªµó¶è¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæÂ¼ÍµÇ·µÄ°÷¤Ïー
¡ÊÃæÂ¼ÍµÇ·½°±¡µÄ°÷¡Ë¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£Áªµó¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Þ¤À¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÇµÞ·ã¤ÊÆ°¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
°ìÊý£²£°£²£´Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»£´¶è¤ÇÃæÂ¼µÄ°÷¤òÇË¤Ã¤¿ÌîÅÞ¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂçÃÛ¹ÈÍÕµÄ°÷¤Ïー
¡ÊÂçÃÛ¹ÈÍÕ½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ë¡ÖÁê¼ê¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤â¼«Ê¬¤ÏÃÏ°è¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î²ò»¶¤Þ¤Ç¤¬Ç¤´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤¤¤Æ°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¡¦À¯ºö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¦ÃÏ°è¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×
¼«Ì±ÅÞÆ»Ï¢¡¦ÉðÉô¿·²ñÄ¹¤ÏSTV¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÎ¥Ã¦Êý¿Ë¤ÏÂçÊÑ»ÄÇ°¡£¹ñÀ¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏÊýµÄ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶¯¤¤¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢Î©¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢¸½¾ì¸½¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¾¡Éô¸»ÖÆ»Ï¢ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£¶õÇò¤Ë²Ã¤¨¡¢À¯¶É¤¬º®ÌÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½Å¤¤¡£ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤ò¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤ËÌîÅÞ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤ò¥Þ¥Á¤Î¿Í¤Ïー
¡Ê¥Þ¥Á¤Î¿Í¡Ë¡Ö¡ÊÎ¢¶â¡Ëµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤òÌò¿¦¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡Ê¥Þ¥Á¤Î¿Í¡Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÀ¯ºöÅª¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤È¤â¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â°ì½ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡Ê¥Þ¥Á¤Î¿Í¡Ë¡Ö¿§¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤â£²¤Ä¤ÎÆ»¡£°ÂÄê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
£²£¶Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤¤¿¼«¸øÏ¢Î©¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤Ïº£¸å¡¢¹â»Ô¿·ÂÎÀ©¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
