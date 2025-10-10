¸øÈñ²òÂÎ9·îËö¤ÇÌó9³ä´°Î»¡¡Ç½ÅÐ¤ÎÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤ÇÂ»½ý·úÊª¡¡ÀÐÀî¡¦¼·Èø»Ô¤ÏÃÙ¤ì¤Ç´°Î»11·î°Ê¹ß¤Ë¤º¤ì¹þ¤ß
ÀÐÀî¸©¤Ï10Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿·úÊª¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·îËö¤ÇÌó9³ä¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤Î´°Î»Åï¿ô¤Ï2008Åï¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î²òÂÎÎ¨¤Ï88¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²òÂÎÎ¨¤ò»ÔÄ®ÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢·ê¿åÄ®¤¬ºÇ¤â¹â¤¯96.6¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¼î½§»Ô¤Ç94.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢»Ö²ìÄ®¤Ç94.8¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼·Èø»Ô¤Ç¤Ï²òÂÎ¤ÎÀ°È÷ÂÎÀ©¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢²òÂÎÎ¨¤Ï71.5¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ç½ÅÐ¤Î6»ÔÄ®¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¤ÏÅö½é¡¢º£Ç¯¤Î10·îËö¤ò¸øÈñ²òÂÎ¤Î´°Î»»þ´ü¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼·Èø»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï11·î°Ê¹ß¤Ë¡¢¤º¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡Ö10·îËö»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡£(¼·Èø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï)¥³¥ó¥µ¥ë¤â¡¢²òÂÎÈÉ¿ô¤â¡¢Â¿¤á¤ËÆþ¤ì¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¡¡¡¡¡¡
ÀÐÀî¸©¤Ï¡¢11·î°Ê¹ß¤âÁá´ü¤Î²òÂÎ´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²ÇÑ´þÊª¤Î½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·îËö¤Ë´°Î»¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£