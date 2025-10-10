ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

折りたたんで、どこへでも。ブラックとDグリーンの2色展開【ニューエラ】のトートバッグがAmazonに登場!

プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪

Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

1


ニューエラのトートバッグは、お出かけにちょうどいい、22リットルの頼れるトート。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


大容量ながらコンパクトに収納できる携帯性の高いエコバッグとなっている。

→【アイテム詳細を見る】

3


高さ約41・幅約38センチメートルの本体に、約42センチメートルの持ち手を備え、肩掛けでも手持ちでも使いやすいサイズ感。収納時は約14×15センチメートルに折りたためるため、バッグの中でもかさばらず、持ち運びにも便利

→【アイテム詳細を見る】

4


カラーはブラックとDグリーンの2色展開。シンプルなデザインで、買い物や通勤、アウトドアなど幅広いシーンに対応する。毎日使いたくなる、実用性とスタイルを兼ね備えたアイテム。