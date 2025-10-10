持ち歩きやすさも、容量も。毎日にフィットするエコバッグ【ニューエラ】のトートバッグがAmazonに登場中‼
折りたたんで、どこへでも。ブラックとDグリーンの2色展開【ニューエラ】のトートバッグがAmazonに登場!
ニューエラのトートバッグは、お出かけにちょうどいい、22リットルの頼れるトート。
大容量ながらコンパクトに収納できる携帯性の高いエコバッグとなっている。
高さ約41・幅約38センチメートルの本体に、約42センチメートルの持ち手を備え、肩掛けでも手持ちでも使いやすいサイズ感。収納時は約14×15センチメートルに折りたためるため、バッグの中でもかさばらず、持ち運びにも便利。
カラーはブラックとDグリーンの2色展開。シンプルなデザインで、買い物や通勤、アウトドアなど幅広いシーンに対応する。毎日使いたくなる、実用性とスタイルを兼ね備えたアイテム。
