新木優子、タリーズ新CMで“妖艶”と“癒やし系”の二面性を披露！メイキング映像も公開
女優・新木優子さんがブランドアンバサダーを務める「TULLY'S COFFEE」の新作テレビCMが、2025年10月6日から順次放映を開始した。
【写真】ブラックの背景に映える新木優子さんの妖艶な表情を見る
■クールで妖艶な横顔にドキッ！「あ、お店みたい・・・」篇
2025年10月6日から放映されている「あ、お店みたい・・・」篇では、漆黒の背景に浮かび上がる新木さんのクールな横顔が印象的。バリスタが厳選したアラビカ種コーヒー豆を100％使用した「TULLY'S COFFEE BARISTA'S BLACK」を口にした瞬間、思わずこぼれる「あ、お店みたい…」というセリフ。これまでのさわやかなイメージとは一線を画す、“妖艶な表情”に注目が集まりそうだ。
■オフの日の笑顔がかわいい！「COFFEE LOVER'S TULLY'S」篇
一方、2025年10月13日(祝)から放映される「COFFEE LOVER'S TULLY'S」篇では、一転してプライベート感あふれる新木さんの姿が。実際にタリーズコーヒーで働くコーヒーマスター(※)のバリスタとともにコーヒーへの思いを語る。
※コーヒーマスターとは、コーヒー全般の知識に精通し、高い抽出技術を持つタリーズコーヒージャパンの社内資格保持者のこと。2025年1月時点で47名が在籍している。
また、同時に公開されたCMのメイキング＆インタビュー映像では、「今回本物のバリスタの方と共演させていただいて、私自身コーヒー愛がすごく深まりました。バリスタの方々が心を込めてコーヒーをお客様に提供しているように、私自身も一つひとつのお仕事を大切にこれからも頑張っていきたいなと思っています」と語った。
■1000円分のデジタルギフトが当たるキャンペーンも
さらに、2025年10月6日から10月19日(日)まで「COFFEE LOVER'S TULLY'S」キャンペーンも実施。「TULLY'S COFFEE」ブランド製品を購入して、公式X(@Tullys_cup)に「おいしさコメント」と合わせて引用リポストすると、抽選で1000名に1000円分のタリーズデジタルギフトが当たる。
今回のCMで新木さんが味わっている「TULLY'S COFFEE BARISTA'S BLACK」は、全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットで購入可能。スペシャルティコーヒーショップの味わいを、いつでもどこでも楽しめるのが魅力だ。CM放映を記念して、ぜひ一度手に取ってみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
