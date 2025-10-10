通勤も通学も、快適に。収納力と安定性を備えた大型ディパック【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場中‼
整理しやすく、背負いやすい。毎日に寄り添う多機能設計【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックは、通学・通勤に頼れる、収納力と快適性を備えた大型ディパック。
多彩なポケット構成と安定した背負い心地が魅力の実用モデル。ずれ落ちを防ぐチェストベルト付きで、歩行時の安定性を高め、体への負担を軽減する。肩には通気性の良いメッシュと10ミリメートル厚のパッドを採用し、長時間の使用でも快適さが持続する。
収納機能に優れた小物ポケットを各所に配置し、正面ポケットには仕切り付きのオーガナイザーを内蔵。メインルームにはノートPCやタブレットが収まる専用ポケットを備え、両サイドにはペットボトルや折り畳み傘が収納できるポケット付き。
背面にはフォーム入りのメッシュ素材を使用し、通気性とクッション性を両立。反射リフレクターも配置され、夜間の視認性にも配慮されているアイテムだ。
