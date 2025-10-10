ホンダ新「カクカクSUV」“発表”され話題に！ 約210万円の「高コスパモデル」に「高級感ある」声も！ ブラック感増した「シグネイチャーブラックエディション」もある印国の「エレベート」とは

ホンダ「新カクカクSUV」に熱視線

ホンダのインド法人は2025年9月2日、現地で生産しているコンパクトSUV「エレベート」（日本名WR-V）をアップデートしたと発表しました。

ボディカラーのバリエーションが増えるなど選択肢が広がった新モデルに、ユーザーから多くの反響が寄せられています。

カクカクのコンパクトSUV！

【画像】超カッコイイ！ ホンダ新「SUV」を画像で見る（33枚）

エレベートは、グローバル展開を見据えて開発されました。2023年9月にインドでデビューし、翌2024年には日本にも「WR-V」として投入。カクカクとした個性的なデザインと高いコストパフォーマンスで堅調な販売実績を誇ります。

今回の改良は、国民的な祭礼シーズンを前にした商品力強化が狙いで、多彩なカラーバリエーションや内装オプションの追加など、ユーザーの選択肢が大幅に広がっています。

注目の最上位グレード「ZX」では、新たにアイボリー＆ブラックのインテリアカラーを採用。明るいソフトタッチ素材がシートやドア、インパネに施され、キャビン全体の高級感が大幅にアップしました。

また、「シグネイチャーブラックエディション」と名付けられた特別仕様も登場し、ブラック塗装を拡大。縦基調のグリルを標準装備に加え、シルバーのグリルフレームやアンダープロテクターもブラック化し、存在感のある精悍な佇まいを実現しています。

さらに、人気カラーのクリスタルブラックパールも対象グレードを増やし、細かなユーザーニーズに応えています。

価格帯は、エントリーグレードの「V」が123万9000ルピー（約210万円）、中間グレード「VX」が141万3700ルピー（約240万円）、最上級の「ZX」が155万1000ルピー（約260万円）と、多彩なニーズに対応する設定です。

この発表にあわせて、ホンダは「Great Honda Fest」と銘打った祭礼シーズン向けの特別フェアを展開。購入特典の充実やアクセサリー提案の強化に加え、360度サラウンドビジョンカメラや7色のアンビエント照明を一部グレードに無償で提供するなど、販売促進に力を入れています。

※ ※ ※

今回のエレベート新モデルは、インテリアやボディカラーの選択肢が広がったことで、ユーザーのライフスタイルや好みに応じた柔軟な選択が可能になりました。

特に最上位グレード「ZX」の新色インテリアは「高級感があっていい感じ」と好評で、質感の向上に好反応の声が見られました。

一方、インド限定の特別仕様「シグネイチャーブラックエディション」には、「日本でもこうした仕様がぜひ欲しい」「めちゃくちゃかっこいい！」といった声が寄せられ、精悍なブラック基調のデザインが注目を集めています。

機能性とデザイン性を両立し、選択肢の幅を広げた今回の刷新は、エレベートの魅力をさらに高めるものとなっており、今後の販売動向にも好影響を与えることが期待されます。