【METAL BUILD フォースインパルスガンダム】 10月17日18時より予約開始（CTM会員スカイステージ以上対象の先行販売） 2026年2月 発送予定 価格：41,800円

BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「METAL BUILD フォースインパルスガンダム」の商品情報を公開した。発送は2026年2月を予定し、価格は41,800円。10月17日18時よりCTM会員スカイステージ以上対象の先行販売受付が開始される。また、今後の販売スケジュールも公開された。

本商品はアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」に登場した「フォースインパルスガンダム」をMETAL BUILDシリーズで立体化したもの。

劇中のコアスプレンダー、チェストフライヤー、レッグフライヤーの合体機構が再現され、「インパルスガンダム」もスタイリッシュな造形となっている。バックパックのフォースシルエットともドッキングし、空中戦などの劇中アクションを再現することができる。

シールドの「機動防盾」は劇中の伸縮ギミックを搭載し、差し替えなしで2つの形態を再現できる。

また、「フリーダムガンダム」との戦闘で使用したエクスカリバーも付属し、オリジナルギミックとして刀身の伸長が可能となっている。さらに最大出力時をイメージしたエフェクトパーツも付属する。

販売スケジュール

・CLUB TAMASHII MEMBERS スカイステージ以上 先着販売

10月17日18時～10月19日23時

・CLUB TAMASHII MEMBERS 全会員抽選販売

10月20日12時～10月22日23時

・全員抽選販売

10月24日12時～10月27日23時

(C)創通・サンライズ